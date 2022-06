La ROSS y el Teatro Maestranza apuestan por los niños con ‘Fantasía de Walt Disney’

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), en activa colaboración con el Teatro de la Maestranza en sus comunes actividades educativas, interpretará la música en vivo de la película Fantasía de Walt Disney con la proyección del film en directo. La actividad comienza con diferentes sesiones dirigidas a escolares los días 8, 9 y 10 de junio y culmina con las funciones familiares el sábado 11 y el 12 de junio a las 12.00 horas.

El Teatro de la Maestranza de Sevilla será el escenario que acoja este concierto que se enmarca dentro de las acciones que la sinfónica organiza junto al teatro con la intención de fomentar el interés por la música entre los más pequeños y crear nuevos públicos.

El director sevillano, Alfonso Casado se pone al frente de la ROSS en este concierto que valora como “una iniciativa muy positiva por incluir a los niños y a las familias en un evento que conlleva música en directo, permitiéndoles estar en contacto con la sonoridad de los instrumentos. Seguro que esta experiencia inspira a los niños y ojalá despierte en ellos una parte creativa ya sea para la música, para el cine o para lo que sea”.

La película Fantasía es uno de los éxitos indiscutibles de la factoría Disney que se anticipó a su tiempo con una apuesta innovadora y visionaria que desarrollaba un nuevo lenguaje de animación musical pura. La banda sonora cuenta con ocho impresionantes cortes musicales entre los que destacan diferentes partes de El cascanueces de Tchaikovsky, La consagración de la primavera de Stravinski o la Sinfonía pastoral de Beethoven.

Unos 5.000 alumnos llenarán las funciones destinadas a los escolares procedentes de 45 centros educativos de Sevilla, su provincia y otros lugares de Andalucía como Cádiz, Huelva y Córdoba.

Las entradas para las funciones de familias, cuyos precios oscilan entre los 12 euros de paraíso y los 20 euros de patio, se pueden adquirir en las taquillas o a través de la web del Teatro de la Maestranza y de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.

Concierto Fantasía de Walt Disney | Sábado 11 y domingo 12 de junio de 2022, 12:00 horas

Alfonso Casado - Director

Alfonso Casado es un director musical independiente, supervisor musical y compositor que trabaja en teatro y cine. Originario de España, Alfonso ahora tiene su residencia en el Reino Unido. Entre sus trabajos destacan los siguientes: Supervisor Musical de Les Misérables (Londres, Japón, Brasil); El fantasma de la ópera (Australia); Miss Saigon (Gira por el Reino Unido, Japón, Austria); ¡Mamma mía! (Holanda, Alemania, China). Director Musical de Les Misérables (versión concierto en The Gielgud Theatre); Les Misérables (Queens Theatre Londres y España); El fantasma de la ópera (Teatro de Su Majestad); Miss Saigón (Teatro Príncipe Eduardo); My Fair Lady and Candide (El Grange Festival); Mamma Mia (España); High School Musical (España). Créditos de conciertos: Real Orquesta Sinfónica de Sevilla; Orquesta Hallé; Orquesta Filarmónica de Liverpool; Orquesta Sinfónica de Bournemouth; Sinfonía del Norte; Orquesta de Conciertos de Londres; Orquesta de Conciertos de la BBC; Orquesta Sinfónica de Barcelona; Orquesta de Ópera del Liceu. Créditos cinematográficos (como director): Nightmare Alley, Buñuel en el laberinto de las tortugas; tintineo tintineo; Crónicas de Navidad 2; Fuerza del Trueno; Mundo Jurásico: Dominio; Croods 2: una nueva era; Halo (videojuego); Arca 2 (videojuego).