La última ‘elegía andaluza’, la de Jacobo Cortines

Jacobo Cortines se pinta a sí mismo, con toda honestidad, como lo que fue sin él saberlo entonces: un niño privilegiado, un niño bien, un niño pijo de aquellos años a quien nacieron, como a todo el mundo, sin preguntarle su opinión. Y pinta además, con una exquisita prosa jalonada de verbos en presente, actualizadores –y un léxico de abrumadora arqueología-, un mundo rural que ya no existe : el de las cortijadas de aquellos años en que se tenía asumida la disciplina de cada cual, la de la familia como Dios mandaba; la del servicio que se dejaba mandar con resignación, la de los mayorales, los yegüerizos, los porqueros, los guardas, los mecánicos, las criadas; la de la gente pobre y miserable dentro y fuera del aparentemente infinito hogar lebrijano. “ Míseras chozas en la calle de fango, donde viven y juegan los niños con mocos y postillas, donde a pesar de las blasfemias de los mayores, no mejora su suerte ”, escribe...

“Deslumbra, hiere, ciega la húmeda blancura de las sábanas tendidas al sol en la azotea”, recuerda con sinestésica sensibilidad el escritor –siempre tan descriptor- del principio, más poeta aún que narrador, aunque con el paso de las páginas, cuyos capítulos sin títulos se dejan beber, se vaya configurando el relato de una vida que se va haciendo imperceptiblemente, configurada por la costumbre, pero también por el íntimo sentido del deber heredado, pese a los horrores cotidianos: “Un último grito, el más horroroso, seguido de estertores y convulsiones, cuando el cuchillo se hunde en la carne de la que brota un chorro de sangre oscura que cae en un lebrijo, sobre que trazan cruces una vez que esa sangre se ha coagulado. Nuevos cubos de agua hirviendo sobre el cuerpo inerte al que raspan por completo, rajan y abren en canal”.

El milagro de vivir

Es más mágica, más lírica, más plástica la primera parte que la segunda, tal vez porque ese primer período de la vida que para la memoria se vuelve líquido se presta más al milagro recordado que supone el ejercicio de empezar a vivir, de descubrir los piñones ocultos en una piña tiznada, el terror del demonio imaginado, la música estentórea detrás de la Virgen, aquella nevada inesperada del año 54, el aprendizaje de la escritura del propio nombre, del sexo también, la crianza de los gusanos de seda, la llegada de la luz eléctrica, la alberca donde aprender a nadar, aquel cura de interminables misas, la afición arqueológica del padre, la llegada a Micones y su tiempo sin tiempo: “Tordos y gorriones entran y salen por las ventanas próximas al techo, en cuya tablazón tienen su nidos. Vamos después a los molinos, oscuros y herrumbrosos. De allí a los álamos, luego al pajar, a la zahúrda, a la noria. No importa que haga calor. La tarde es larga y ancha para perdernos por los olivos”.

Íntima geografía

Por supuesto, que la vida en el campo no es toda de color de rosa, ni sus hábitos ni sus normas. Al niño lo obligarán a beberse la leche con las yemas de huevo, lo encerrarán... La disciplina normal de aquellos años, que el narrador ya viejo cuenta sin estridencias, en un infinito tiempo recordado que le da asimismo para la acuarela de todo el entorno: Medinilla, la de las tierras rojas, El Torbiscal, Las Alcantarillas, la recta de Los Palacios, los olivares de Dos Hermanas, Sevilla lejana aún y más tarde Huelva y sus marinas, y Málaga y la sierra cordobesa con sus noviciados de la Compañía, de la que recuerda con prístina lucidez su impronta autoritaria y pródiga en castigos y admoniciones... Enseguida se establecen dos mundos para el niño: el de la férrea disciplina del sevillano colegio Portaceli, “el mayor colegio de España, el más codiciado por la aristocracia y la burguesía andaluzas”, donde aprende tan prematuramente que el sufrimiento no es solo físico –también todos los matices de la hipocresía en armoniosa mezcolanza con la solidaridad social-, y el de la libertad que supone la vuelta a Micones, a Lebrija en vacaciones, a Sanlúcar, la Chipiona donde descubre por primera vez el mar, la Punta Umbría que se le mezcla en su recuerdo con el aprendizaje del solfeo, la pasión por el piano, por la música, la ópera en casa de sus tíos, en aquel intervalo vital entre la adolescencia consumada y la necesidad imperiosa de decidir su vocación, que los jesuitas ya parecen haber tomado por él...

Iba para cura

De esa resistencia a que otros tomasen por él la decisión de a qué iba a dedicarse parece tratar la segunda parte de esta autobiografía literaturizada. Los jesuitas lo tienen claro: “Uno de ellos nos advierte que tenemos que prepararnos para la lucha futura, cuando dejemos las alas protectoras y tengamos que emprender el vuelo en solitario. De ahí que haya que ser disciplinados, responsables, porque –insiste en ello- estamos llamados a ser los dirigentes del futuro. No podemos ser como los demás. Somos los elegidos, los privilegiados, los alumnos del Inmaculado Corazón, y tenemos que ser modélicos”. El alumno Jacobo sobrevivirá a tanta presión esperanzado siempre en las noches de Villasís en las que al menos comparte habitación con sus hermanos, la visita dominical de sus padres, el descubrimiento del ajedrez, de la mitología, del griego, el cambio de domicilio de su familia, por fin, al flamante barrio de Los Remedios, donde un día le anuncian que ha muerto su tío Felipe Cortines Murube, el fundador de la revista Bética, el autor de aquel Poema de los Toros que había elogiado el mismísimo Juan Ramón. “Yo lo había visto solo una vez en mi vida, uno meses antes de que muriera”, confiesa. “Me lo presentó mi padre al encontrárnoslo una tarde por los alrededores de su calle. Era un anciano más bien bajo y de complexión fuerte, con el pelo muy negro a pesar de que se aproximaba a los ochenta años. Iba vestido humildemente, con una especie de gabardina beis y una corbata oscura. Me tendió su mano algo regordeta y me sonrió con amabilidad”. Luego de su entierro, al que él no asiste, cuenta, estuvo con su padre para “recoger de su casa sus papeles y los pocos libros que quedaban, dado que para sobrevivir se había visto obligado a ir deshaciéndose de su espléndida biblioteca. Todo lo metimos en cajas y sacos que trasladaron a Micones, a la espera de que algún día alguien los clasificara y estudiase”.