La violación de Lucrecia

Valiente, descarnada, comprometida, magistral y tan necesaria, que ningún sevillano se la debería perder. Así es esta obra de Teatro Clásico de Sevilla, todavía en proceso, que fue presentada ayer en la Torre de Don Fadrique, donde bajo la fórmula del ‘work in progress’ será representada de martes a sábado durante todo este mes de julio.

El texto gira en torno al poema homónimo del insigne dramaturgo inglés, al que Alfonso Zurro, con delicioso atrevimiento, le echa un pulso. Y es que, lejos de limitarse a dar una forma dramática al poema, Zurro lleva al personaje a de Lucrecia a viajar por el tiempo de manera que, cuando menos no lo esperamos, es una chica de ahora que le reprocha a Shakespeare no haber llegado a mojarse del todo en la denuncia de la violación, a la que envuelve en un halo romántico que le resta crudeza. Todo lo contrario que Zurro, que no duda en definir toda violación como un acto de poder con el que los vencedores de las guerras humillaban y vilipendiaban doblemente a los vencidos en la antigüedad, tratando a las mujeres como meros instrumentos de su dominación. Algo que, por desgracia, se sigue dando en la actualidad sin necesidad de que haya una guerra.

Así nos lo muestra Lucrecia, a la que la actriz Lorena Ávila da vida con una soberbia interpretación que nos dejó a todos el corazón encogido y el grito ahogado en la garganta, ahora que parece que triunfan aquellos que se empeñan en negar la violencia machista.

De esta manera, la obra cumple con una de las funciones más necesarias del teatro: remover nuestras consciencias, pero no es la única. También logra llevarnos hacia ese espacio de abstracción, compartido por todos, donde prima la emoción. Para ello, desde el plano de la dirección, Alfonso Zurro construye una dinámica y simbólica puesta en escena, en colaboración con de Curt Allen Willmer y Leticia Gañán (diseño del espacio escénico y el vestuario), Florencio Ortíz (iluminación), Elena Córdoba (música y espacio sonoro), Fernando Brea (videoescena), Isabel Vázquez (coreografía) y Ángel Pantoja ( diseño gráfico).

No hay más que echar una ojeada a los periódicos para comprobar que vivimos pésimos tiempos para la lírica, pero esperamos y deseamos que una vez terminada del todo la fase de creación, esta espléndida producción pueda estrenarse y tener la larga vida que se merece en los teatros.