Las ‘cosas insignificantes’ de la artista sevillana Granada Arias

En esa época tiene lugar el segundo dibujo de la historia de Granada Arias. En este caso, podría tratarse del cuadro Los amantes , de René Magritte (1928). La artista Arias conoció a un joven informático llamado Paco y se enamoró de él. A los cuatro años de estar juntos a él le salió un trabajo en Bangladesh. «Yo no quería irme allí. Al principio tenía muchos prejuicios porque era un país musulmán y con mucha población analfabeta. Sin embargo, la empresa sugirió que probásemos a ir a conocer el país y así decidir. Solo te digo que fuimos y nos quedamos 5 años más», expresa Arias. La artista cuenta que cuando llegó a Bangladesh se dio cuenta de que la manera que tenía de vivir la vida hasta ese momento allí no funcionaba, por lo que tuvo que «desaprender todo» . Le costaba entender «la cantidad de normas que tenemos los europeos» que en otras partes del mundo son diferentes. Luego, cuando tuvo a sus hijos y tuvo que enseñarles cómo funcionan las cosas se dio cuenta aún más. «Las normas que tengo implantadas cuesta mucho cambiarlas, pero a mis hijos no tanto porque están aprendiendo. Es como que una vez que subes un escalón ya no puedes verte abajo, sino que ya siempre vas subiendo. La vida no es solamente la forma, sino es algo más interno y visceral», reflexiona.

Granada Arias todavía recuerda que hace menos de una década, recién graduada en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, emprendió su carrera profesional cargada de ilusiones y ganas de comerse el mundo, como cualquier joven. Y no tardó en darse de bruces con la realidad de su profesión. Se dio cuenta de que sabía pintar y se había formado para ello, pero no sabía cómo vivir de eso. Su primer trabajo fue en la plaza del Museo de Sevilla. Citando a la pintora: «Todos los domingos iba a la plaza del Museo de Sevilla para mostrar mis pinturas y muchos me las compraban. Ganaba un buen sueldo y el ambiente era precioso» . Luego, vinieron otros trabajos distintos a su profesión e, incluso, se apuntó a una aceleradora de negocios («no sabía ni que era eso») hasta que, finalmente, decidió emprender una aventura en Bangladesh.

En Asia, el amor se vive de una manera completamente distinta de cómo lo vivimos en Europa. «Mi amiga, hablando sobre los matrimonios en Bangladesh, nos hacía reflexionar sobre el amor. Desde que uno nace no elige a las personas con las que tiene que compartir su vida, no elige a sus padres, ni a sus primos, no elige a sus compañeros del colegio, ni a sus vecinos, ni a sus compañeros de universidad, ni de trabajo.... Nos toca aprender a convivir con los que nos rodean, y aprender a quererlos y apreciarlos. ¿Por qué elegir a tu pareja?», da a conocer la artista Arias. Sin embargo, ella no solo reflexiona sobre el amor, también lo hace sobre el papel de la mujer.

Bangladesh es un país musulmán en el que Granada Arias solo veía a hombres cuando salía a la calle. Las mujeres están siempre en casa cuidando a los hijos. De hecho, algo que le llamó la atención a la pintora es que incluso los hombres les compraban a sus mujeres la ropa que tenían que llevar para que no tuviesen que salir a la calle. «¡No le dejaban elegir ni la ropa!», recuerda perpleja. Estamos en lo cierto al pensar que la mujer tiene un papel secundario en ese país. La artista describe en su libro una de las mañanas que fue al mercado a comprar: «Alguien se me acercó por la espalda. Un hombre muy joven. Eso no era lo normal, de hecho, los hombres nunca se acercan a las mujeres. Me asusté y me sentí incómoda, fue solo un segundo, luego me tocó el brazo y salió corriendo. La sensación era como si me hubiera cogido el culo, o un pecho; así lo viví, aunque solo me había tocado un brazo. Me sentí vulnerable. Sentí acoso sexual. Aunque, fuera de contexto, sea solo un gesto simbólico, una muestra de afecto». Esta situación que le tocó vivir hizo que la artista se replantease cómo podía ayudar a las mujeres bangladesíes y, al final, acabó lanzándose en un proyecto educativo para niñas adolescentes. Empezó a diseñar camisetas para poder venderlas y así conseguir dinero para construir una escuela para niñas. «Le enseñamos un oficio para que tuviesen una salida laboral y no tuviesen que depender de ningún hombre», indica. Una fábrica repleta de mujeres en Bangladesh era signo de «rebeldía» y «modernidad», al menos eso piensa Arias. «Eran las rebeldes», añade.

Con cinco años, la pintora cuenta en su libro, que estaba en las escaleras del recreo del colegio comiéndose su desayuno cuando unas niñas más mayores la miraban y se reían de ella por la forma en que estaba sentada. Granada Arias no las entendía. «Me decían que se me veían las braguitas y yo me preguntaba qué tenía eso de gracioso», dice. Esto hizo que la artista reflexionase en el libro «¿Por qué no debemos enseñarlas? ¿de quién las protegemos? ¿a quién les molesta verlas?». Al igual que Arias no hacía nada malo en ese momento, la artista reflexiona sobre las mujeres que llevan burka: «Las mujeres que enseñan su rostro y no llevan burka no hacen nada malo. Son inocentes».