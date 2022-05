Las cuentas pendientes de los cuentos

Este pasado viernes, sin ir más lejos, uno de los escritores de cuentos más célebres de los últimos años en nuestra tierra, el onubense afincado en Sevilla Hipólito G. Navarro, lamentaba haber comprado una exquisita antología de cuentos por solo “un eurito, en el kiosco del barrio”. “Estos cuentos de segunda mano no salen ni a cinco céntimos cada uno”, se quejaba en sus redes sociales, y añadía: “Y se achicharraban bajo el sol, los pobres. Vamos cuesta abajo, sin frenos. Ay”. El volumen, casi regalado, incluía relatos suyos, sí, pero también de grandes maestros de los últimos siglos como Quevedo, Herman Melvill, Álvaro Mutis, Joseph Conrad, Bécquer, Tolstói, Maupassant o David Foster Wallace, entre otros. Muchos de los autores que le han servido al médico y escritor Antonio Rincón –nacido en Los Palacios y Villafranca en plena posguerra y tantos años de pediatra en Mairena del Alcor- para trazar en el propio liminar de su último libro, titulado Cuentos pendientes y autopublicado en Ediciones Pangea, un breve estudio de lo que ha supuesto la narración breve en la contemporaneidad, antes de ofrecer una selección de sus últimos 25 relatos, haciendo quizá un guiño –por el coincidente número exacto- a aquellos Milagros de Nuestra Señora del primer autor culto de la literatura en castellano, Gonzalo de Berceo.

El libro se presenta mañana, a partir de las 19.00 horas, en el Ateneo de Sevilla. Y tiene su mérito porque no solo regala 25 cuentos o relatos de variada naturaleza aunque con la misma paternidad, como el propio Rincón reconoce, sino que indaga en la propia naturaleza del relato breve y en la variada suerte que ha corrido este subgénero narrativo a lo largo de los últimos tiempos bajo la premisa, demostrada en la propia obra, de que “un libro de cuentos es como una traca de fuegos de artificio; unos alcanzan el cielo, o lo rozan, y otros se quedan a medio camino sin que su fulgor deslumbre”. Lo normal cuando el libro tiene 300 páginas.

El introito de Rincón comienza dilucidando si cuento o relato, y aunque él titula con el primer vocablo, tal vez porque en la propia serigrafía del título se juega con la o de cuento y la a de cuenta (todo pendiente de haber sido escrito y publicado), recuerda que Fernando Quiñones rehuía del término cuento porque no quería ser tildado de cuentista, “por un resabio peyorativo que emanaba, según él, de ese sustantivo”. La particular introducción de Rincón a su espléndido ramillete de cuentos se dedica a argumentar que el cuento no es, ni mucho menos, un género menor. Lo sabía bien Borges, declarado “enemigo acérrimo de la novela”, aunque Rincón reconozca que los grandes narradores de este género, desde Chéjov hasta Delibes, desde nuestra Pardo Bazán a García Márquez, pasando por Hemingway o autores tan actuales como Sara Mesa o Fernando Aramburu, hayan alcanzado verdaderamente la fama y el prestigio con sus novelas.

Cortázar, después de señalar que “el cuento, como el boxeo, gana por KO, mientras que la novela gana por puntos”, insistía en que “el cuento preconiza una carrera contra el reloj”, pues, según refiere Rincón, “quiere atrapar al lector sin abrumarlo ni hostigarlo, solicitando su atención un momento, un rato, pero, eso sí, sin distracciones y exigiéndole al final de la lectura una reflexión o un análisis serio y profundo de la trama”. El también argentino Anderson Imbert, otro genio de la narración breve, defiende la imaginación del narrador más allá del suceso real en el que se apoye, y Horacio Quiroga afirmaba categórico que “un cuento es una novela depurada de ripios”. Ricardo Piglia, por su parte, recuerda que “un cuento siempre cuenta dos historias”, y Monterroso –célebre por su cuentosaurio- advierte de que “pocas cosas hay tan fáciles de echar a perder como un cuento. Diez líneas de más y el cuento se empobrece; tantas de menos y el cuento se vuelve anécdota”.

Rincón concede el honor de establecer las bases de la estética del cuento literario moderno a Edgar Allan Poe y recuerda lo que la estudiosa Ángeles Encinar descubre al respecto en los relatos del norteamericano: “aplicar a la configuración de narraciones breves en prosa un principio de composición de la poesía, buscando la unidad de impresión que solo se consigue en obras que se pueden leer de una sentada”. Y después de repasar los altibajos que ha sufrido la consideración del cuento en España, con hitos como los de Medardo Fraile y olvidos como el del gran cuentista que es Juan José Millás, Rincón comienza a contar, una a una, todas esas historias que tenía pendientes en su memoria siempre receptiva gracias a su oído igualmente receptivo –recuérdese aquel anecdotario suyo titulado Que pase el siguiente- y a su demostrada condición de lector voraz con la bendición de Paco Umbral en forma de cita: “La vanguardia de la narrativa actual no está en la novela sino en el relato corto, y son sus grandes hallazgos estéticos, técnicos, psicológicos y estilísticos los que nutren y renuevan la novela”.

“Con los años soplándome en el cogote”

Rincón se cría en un pueblo, Los Palacios y Villafranca, en el que la tradición de la anécdota bien contada hasta convertirse en relato literario ha madurado en el siglo XX de la mano de Romero Murube primero y de Miguel Roldán después. Él mismo publicó hace una década el libro Vientos de ayer, que recogía todas aquellas aventuras y escenarios de su infancia en un pueblo tan distinto al que se encuentra al volver para reencontrarse con amigos como Victoriano Rosal –a quien le dedica el primero de los relatos- o Emilio Gavira, también escritor y que lo presentará mañana en el Ateneo sevillano, pues son muchos los años que se lleva en Mairena del Alcor después de casarse allí y tener cinco hijos. Más conocido por su afición a los versos flamencos, pues no en vano ha publicado libros tan elocuentes en este sentido como Raíces flamencas de Mairena del Alcor o La raíz del grito, Rincón ha pasado en solo dos años –los de la pandemia- de publicar una novela (Una herida en el tiempo) a presentar entusiasmado este libro de cuentos que responde mejor a sus “preferencias actuales”, dice, “ahora que los años me están metiendo prisa y soplándome en el cogote”.