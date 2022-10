Las dramaturgas también existen

La Muestra de Teatro Independiente, MITIN, que este año cumple su decimoquinta edición, se ha convertido ya en una de las señas de identidad de la labor investigadora de Atayala- TNT. Este fin de semana continua su programación y, para empezar, nos ha ofrecido Qué mujer prodigio soy, una suerte de juego metateatral con un claro mensaje feminista.

Producida por Territorio Violeta y Calema Producciones, esta obra se propone sacar del olvido a tres escritoras del Siglo de Oro reconocidas como tres grandes escritoras: Ana Caro Mallén, María de Zayas y Sor Juana Inés de la Cruz. El punto de partida es un texto que una de las actrices ha encontrado y gira en torno a un encargo que se le hace a las tres escritoras: la escritura de una obra original para ser representada ante la reina. Sor Juana Inés de la Cruz no fue coetánea a las otras dos, pero eso en el teatro no es ningún problema. Basta con convertir su presencia en un acto de magia y, según nos indica el programa de mano, poner a las tres escritoras en el mismo plano con la finalidad de que entablen una competición creativa. Pero eso no es más que una excusa de la que se sirve la dramaturgia para poner en marcha un discurso metateatral que, aunque parte de reivindicar el valor literario de las dramaturgas de oro, se centra fundamentalmente en el proceso de montaje de la obra.

De esa manera, la dramaturgia lleva a las tres actrices a entrar y salir continuamente de los personajes de las ilustres autoras del siglo de Oro, de quienes de vez en cuando nos recitan sus versos, aunque la mayor parte del tiempo se lo pasan asumiendo su rol de intérpretes. Y para dar a su propuesta una impronta contemporánea, colman su actuación con una serie de acciones que, aunque portadoras de un cierto grado de humor, resultan un tanto gratuitas y reiterativas y delimitan un discurso poco profundo y algo farragoso.

A fuerza de cambiar continuamente de registro, la puesta en escena delimita un ritmo irregular que se torna un tanto denso hacia mitad de la obra. No obstante, cabe resaltar la escena final, en la que las actrices recuperan su objetivo inicial y nos deja muy claro que, a lo largo de la historia, muchas mujeres que fueron auténticas artistas en el campo de la escritura, la pintura, la escultura o la música, fueron reprimidas por pretender dar rienda suelta a su creatividad y defender su libertad de pensamiento, como Sor Juana Inés de la Cruz, a quien la Iglesia mexicana obligó a renunciar a la escritura y la lectura. Incluso las obras de las que tuvieron un auténtico éxito y fueron reconocidas en vida, como María de Zayas, fueron intencionadamente enterradas hasta caer en el olvido. Incluso ahora, en pleno siglo XXI, todavía cuando se hacen listas de los dramaturgos actuales se olvidan de las mujeres.