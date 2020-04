Las peñas flamencas ayudarán a los artistas más modestos

Sospechando, por lo de la crisis sanitaria del coronavirus, que los más modestos del flamenco se van a beneficiar poco de las ayudas que ya se preparan para atender las necesidades del sector, la Federación de Entidades Flamencas de Sevilla, presidida por el utrerano Enrique Yerpes, envió ayer un comunicado a los medios especializados anunciando que van a ayudar a los más modestos del flamenco, adelantándoles el 80 % de lo que cobrarían por tomar parte en el ciclo Entre naranjos y olivos, u otros que se pudieran llevar a cabo este año o el siguiente.

Con esta medida, que agradecerán los artistas, la Federación espera que se animen las peñas federadas a hacer lo mismo con sus recitales del año, a título individual, así como los organizadores de festivales de verano. Según Pepe Esquivel, miembro de la Junta Directiva, “el esfuerzo es necesario ahora, no el próximo año”, y espera que la iniciativa de la Federación sirva para que reaccionen tanto peñas como ayuntamientos e instituciones culturales en general.

Aún no se sabe qué artistas van a participar en el citado ciclo, unos quince, y, además, la Federación no dirá en ningún momento quiénes se van a beneficiar de las ayudas económicas, por considerar que ello sería humillante. Solo quieren que no lo pasen mal artistas modestos que están muy relacionados con las peñas sevillanas. Y van a tener en cuenta a los que viven realmente solo del flamenco. Porque hay cantaores, bailaoras y guitarristas que no viven exclusivamente del ejercicio del arte.

Esas ayudas van a salir de las arcas de la Federación, a sabiendas de que las instituciones públicas van a cumplir con sus subvenciones.