Las ventanas de Odilon Redon, abiertas a la literatura

La escritora novel de Los Palacios y Villafranca Blanca Carvajal Ayala , que llevaba tantos años leyendo buena literatura, acaba de dar el salto a la publicación con un libro de 14 relatos que autoedita en Ediciones Pangea con el sugerente título de La habitación de Odilon . “Para alguien formado en el ámbito de la Historia del Arte, el nombre de Odilon está unido inevitablemente al apellido Redon”, escribe el prologuista de la obra, Daniel Expósito, antes de que el lector se zambulla en el misterio insondable de estas historias breves, rotundas e inquietantemente abiertas que pueden hacerle plantearse las cuestiones más profundas del ser humano, asomándose a un universo infinito donde lo irracional y lo onírico van de la mano de lo doméstico . Algo así como un realismo mágico pasado por la batidora de Wells y Lovecraft. Porque el hilo conductor que nos lleva desde el pintor simbolista francés Odilon Redon (Burdeos, 1840-París, 1916) hasta estos relatos de Blanca pasa por los propios cuadros surrealistas de quien litografió en 1882, hace ahora 140 años, un globo aerostático dentro de una serie dedicada a Edgar Allan Poe, de quien Odilon Redon fue tan amigo como del poeta maldito Baudelaire o del científico Charles Darwin . Los caminos del Señor son inescrutables y los del arte, mucho más.

Y no deja de ser significativo que el propio Odilon, como pintor a contracorriente del impresionismo colorista de su época, no diera el salto a la fama hasta que una novela de su paisano Joris-Karl Huysmans lo incluye en la trama porque su protagonista, un aristócrata decadente, colecciona cuadros suyos. La novela, de 1884, se tituló precisamente À rebours, que se ha traducido al español, en distintas ediciones ya durante el siglo XX, como A contrapelo, Al revés o Contra Natura. Es decir, la historia de un pintor real cuyo impulso no es la pintura propia sino la literatura ajena.

Intertextualidad pictórico-literaria, o viceversa. Cultura en contacto a partir de un pintor excéntrico cuyos cuadros reales son coleccionados por un personaje de ficción que es un antihéroe recluido contra el utilitarismo burgués del siglo XIX en un mundo artístico creado por él mismo, en un bucle infinito de relaciones artísticas, porque À rebours será también, para colmo, el libro que Lord Henry Wotton le entregará a Dorian Gray y que finalmente lo lleva a su completa corrupción en la célebre novela de Oscar Wilde.

De la materia de todos esos saltos culturales, en una sociedad distópica que se deshace frente a unos protagonistas a través del terror sutil de unos finales de historia deshilachados para que los termine de atar el lector, están construidos los relatos de Blanca Carvajal Ayala, que como Odilon Redon es capaz de transitar, con la palabra precisa y tantas veces lírica, ese camino del blanco y negro al color, del terror por la anarquía al amor por el mundo de los libros, por ejemplo, o a la nostalgia del primer amor, como se hace patente en el relato “El enamorado”, después de que el protagonista le confesase su estado a su mamá. “Paco, que así se llamaba el enamorado, se fue a su habitación y se tumbó en la cama”, termina contando el breve cuento, con la sintética receta de una literatura tan miscelánea como la de su autora, que no desperdicia noches estrelladas ni nostalgias ni sonrisas: “Se durmió sonriendo, mirando al techo, que esa noche parecía atravesado por las estrellas. Et in Arcadia ego”. Ese mismo amor encadenado es el que hace que su autora dedique su ópera prima “a mi madre, a mi mujer, a mi hija”.