Lista de premiados en la 95 edición de los Óscar

La película «Todo a la vez en todas partes» se alzó la pasada noche como la triunfadora de los Óscar al hacerse con siete estatuillas.

Esta es la lista de los premiados en la 95 edición de los Premios de la Academia de Hollywood:

MEJOR PELÍCULA

«Todo a la vez en todas partes»

MEJOR DIRECCIÓN

Daniel Kwan y Daniel Scheinert («Todo a la vez en todas partes»)

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Michelle Yeoh («Todo a la vez en todas partes»)

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Jamie Lee Curtis («Todo a la vez en todas partes»)

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

Brendan Fraser («La ballena»)

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Ke Huy Quan («Todo a la vez en todas partes»)

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

«Pinocho»

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

«Sin novedad en el frente» (Alemania)

MEJOR FOTOGRAFÍA

«Sin novedad en el frente»

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

«Black Panther: Wakanda Forever»

MEJOR GUION ADAPTADO

«Ellas hablan»

MEJOR GUION ORIGINAL

«Todo a la vez en todas partes»

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

«Navalny»

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

«Nuestro bebé elefante»

MEJOR MONTAJE

«Todo a la vez en todas partes»

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

«Naatu Naatu» (»RRR»)

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

«Sin novedad en el frente»

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

«Avatar: El sentido del agua»

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

«The Boy, the Mole, the Fox and the Horse»

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

«An Irish Goodbye»

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

«Black Panther: Wakanda Forever»

MEJOR DISEÑO DE MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

«La ballena»

MEJOR BANDA SONORA

«Sin novedad en el frente»

MEJOR SONIDO

«Top Gun: Maverick».