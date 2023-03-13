Menú
lunes, 13 marzo 2023
Cine

Lista de premiados en la 95 edición de los Óscar

La película «Todo a la vez en todas partes» se alzó como la triunfadora de la noche

El Correo /
Los Ángeles /
13 mar 2023 / 07:41 h - Actualizado: 13 mar 2023 / 07:47 h.
"Cine"
  • El actor Brendan Fraser, con su Óscar. / EFE
    El actor Brendan Fraser, con su Óscar. / EFE

TAGS:

La película «Todo a la vez en todas partes» se alzó la pasada noche como la triunfadora de los Óscar al hacerse con siete estatuillas.

Esta es la lista de los premiados en la 95 edición de los Premios de la Academia de Hollywood:

MEJOR PELÍCULA
«Todo a la vez en todas partes»

MEJOR DIRECCIÓN
Daniel Kwan y Daniel Scheinert («Todo a la vez en todas partes»)

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA
Michelle Yeoh («Todo a la vez en todas partes»)

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA
Jamie Lee Curtis («Todo a la vez en todas partes»)

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA
Brendan Fraser («La ballena»)

MEJOR ACTOR SECUNDARIO
Ke Huy Quan («Todo a la vez en todas partes»)

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN
«Pinocho»

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL
«Sin novedad en el frente» (Alemania)

MEJOR FOTOGRAFÍA
«Sin novedad en el frente»

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO
«Black Panther: Wakanda Forever»

MEJOR GUION ADAPTADO
«Ellas hablan»

MEJOR GUION ORIGINAL
«Todo a la vez en todas partes»

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL
«Navalny»

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
«Nuestro bebé elefante»

MEJOR MONTAJE
«Todo a la vez en todas partes»

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL
«Naatu Naatu» (»RRR»)

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN
«Sin novedad en el frente»

MEJORES EFECTOS ESPECIALES
«Avatar: El sentido del agua»

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN
«The Boy, the Mole, the Fox and the Horse»

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN
«An Irish Goodbye»

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO
«Black Panther: Wakanda Forever»

MEJOR DISEÑO DE MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
«La ballena»

MEJOR BANDA SONORA
«Sin novedad en el frente»

MEJOR SONIDO
«Top Gun: Maverick».

Revista Escaparate Empleo en Sevilla Más seguros Edictos