Live is Life. La gran aventura: contar con tino y solvencia la adolescencia

Conocido por sus facetas de escritor, autor teatral, director de teatro y de cine, el barcelonés Albert Espinosa, además de hacer todo esto bien, es un intelectual con una sensibilidad diferente, especial. Su dilatada y larga carrera se caracteriza por dar voz a personas que sufren o padecen cáncer, especialmente niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Su consagración como guionista le llegó con el filme Planta 4ª (2003) de Antonio Mercero. Años más tarde, en la serie de televisión Pulseras Rojas (2010), volvía a narrar con mesura y tacto la vida de un grupo de adolescentes que coincidían en hospital a causa de sus enfermedades.

Su nueva ficción para la televisión lleva por título Lucas. En ella da protagonismo a un joven con problemas mentales. Aunque era una serie de Antena 3, esta fue cancelada hace unos años. De momento está a la búsqueda de productora.

Bajo la dirección de Dani de la Torre y guion de Albert Espinosa, Live is Life. La gran aventura nos lleva a la España de mediados de los ochenta del siglo pasado y nos cuenta el reencuentro veraniego de una pandilla de cinco chicos adolescentes que aprovecharán la noche de San Juan para buscar una flor mágica situada en lo alto de una montaña. Según cuenta la leyenda, si se coge al amanecer hace que los deseos se hagan realidad.

Deseos que anhelan cada uno de los miembros de una pandilla que emprende un viaje cargado de aventuras y descubrimientos. Todo en una época en la que primaba el compañerismo y la camaradería, donde para la familia éramos un estorbo y en la que había matones en todos sitios. Solo las carreras y las bicicletas hacían que te libraras de ellos. Por cierto, han pasado casi treinta años y seguimos lo mismo.

Rodada con un buen pulso por De la Torre y con unas interpretaciones ágiles y frescas, la película no disimula que bebe de los clásicos Stand by me (1986) y Los Goonies (1985).

Tiene a su favor que toda ella está impregnada de los afectos y la ternura que desprende el talento de Albert Espinosa. Se disfruta por delicada y emotiva, porque es más cercana, por la verdad que desprende. Como no, también por su ingenuidad y por su acertado tratamiento de la enfermedad, de la vida y de la muerte.



Live is Life. La gran aventura ***

España 2021 109 min.

Dirección Dani de la Torre Intérpretes Adrián Baena, Juan del Pozo, Raúl del Pozo, David Rodríguez, Javier Casellas.

Aventuras