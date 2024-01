Lo que no se cuenta en ‘La sociedad de la nieve’

Diez días después del siniestro, comenzaron a ser conscientes de que no podrían soportar mucho tiempo más sin morir de hambre. A aquella altitud y rodeados de nieve no había nada comestible. Trataron de comer las suelas de los zapatos, pero era imposible. Fue entonces cuando se planteó una posibilidad horripilante: servirse de los cuerpos de los que habían fallecido , que se encontraban totalmente congelados y esparcidos por la nieve. Pese a sus enormes reticencias morales, y en base a su formación católica, determinaron que las almas ya habían abandonado los cuerpos y que estos podían salvarles la vida. Nunca hablaron de qué cuerpos habían sido utilizados o no, por respeto a los compañeros que murieron en la cordillera y a sus familiares.

El día 20 de diciembre, tras nueve días de intensa caminata en busca de ayuda, Nando Parrado y Roberto Canessa se hallaban al límite. El segundo sufría de una intensa diarrea y apenas podía mantenerse en pie. Aún no lo sabían, pero estaban en Los Maitenes, en Chile. Además, habían llegado a la confluencia de dos ríos, y no sabían cómo podrían cruzarlos al día siguiente. Cuando Parrado fue a buscar leña, Canessa vio la figura de un hombre a caballo al otro lado del río. Gritó a su amigo para avisarle, y ambos comenzaron a dar saltos y gritos para llamar la atención del jinete, pero este no podía oírles a causa del estruendo del torrente. El hombre les dijo a gritos unas palabras, de las cuales la única que pudieron descifrar fue «mañana». Esa noche apenas durmieron. Estaban demasiados excitados ante la esperanza de ver el final de su tormento. El 21 de diciembre, a las 6 de la mañana, vieron a un hombre al lado de una hoguera, al otro lado del río. Junto a él había otros hombres. Parrado se acercó a la orilla y el hombre le lanzó un pedazo de papel envuelto en una piedra. En la nota ponía: «He enviado a un hombre que llegará ahí más tarde. Dígame lo que desea». El joven no tenía con qué escribir, y tras hacerle unos gestos, el arriero le lanzó un bolígrafo atado a una piedra con un pañuelo. Nando Parrado escribió: «Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace diez días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedan 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor. No podemos ni caminar. ¿Dónde estamos? SOS». Tras leer el mensaje, el arriero asintió y le lanzó varios panes a la otra orilla. Horas más tarde, los dos amigos supieron que el arriero se llamaba Sergio Catalán, y que había cabalgado ochenta kilómetros durante diez horas para informar a los carabineros de su milagrosa aparición.