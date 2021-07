Lola Índigo: «A ver cuántas cantantes de las que estamos ahora seguirán con 40 años como Daddy Yankee»

Si hay alguna referente feminista que brilla a la altura de las más grandes, esa es Lola índigo. Una granadina que encierra en ella el ADN de su música: «Soy aquella niña de la escuela; La que no te gustaba, ¿me recuerdas?; Ahora que estoy buena pasa y dice: Oh nena, oh nena». Así comienza La niña, una de las quince canciones que escribió Lola Índigo inspirándose en su adolescencia y desnudando sus emociones. La cantante lleva una semana de promoción firmando discos del nuevo álbum que acaba de sacar, pero el cansancio no puede con ella: «Me pinto los labios y listo», dice mientras se acerca al espejo del ascensor justo antes de la entrevista. Una mujer reivindicativa, poderosa y feminista que se implica con sus canciones para llegar a conseguir la igualdad en el mundo musical. Quién se imaginaría hace algunos años que hablaríamos de reguetón feminista. Y quién lo diría del feminismo.

La niña es un disco veraniego que tiene canciones que nos recuerda a las Bratz y a las pop stars de los 2000. En definitiva, nos teletransporta a nuestra adolescencia y nos hace bailar. «El videoclip representa la venganza de los inadaptados. La prota coge la inspiración de las mujeres fuertes a las que idolatra en la televisión para ir a esa fiesta de fin de curso y decir ‘soy una marginada, pero aquí estoy yo y esto es lo que quiero hacer’. Es mi historia y la de mucha gente», nos cuenta Lola, que, para ella, Beyoncé, Lady Gaga, Christina Aguilera y Britney Spears son sus divas de la televisión. «Yo me sé sus coreografías de memoria porque cuando era pequeña las grababa para verlas una y otra vez», dice.