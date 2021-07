Los Morancos: «Ahora es más complicado el humor, hay mucha sensibilidad»

Los Morancos, el dúo de humoristas formado por los hermanos sevillanos Césary Jorge Cadaval, ha considerado que hacer humor en la actualidad es "más complicado" porque el público "está súper sensible", sobre todo por las redes sociales.

En declaraciones a los periodistas en Ceuta, donde hoy presentan su último espectáculo, César Cadaval (Sevilla, 1964) ha afirmado que "hay que tratar los temas con más cuidado porque hay demasiada sensibilidad, pero si no te ríes de ti mismo no hay sentido del humor que valga".

Jorge Cadaval (Sevilla, 1960) ha opinado que en estos momentos "hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y con lo que se habla porque antes la gente no tenía voz pero ahora cualquier persona te envía su comentario a tu perfil".

No obstante, sí tiene claro Jorge que "lo que no hay que ser es hiriente", aunque su hermano matiza que "nunca aciertas porque en las redes a uno le parece bien y a otro mal, y nunca sabes lo que va a gustar o no".

Las redes sociales sí han tenido su lado positivo en su caso: "Muchos han visto nuestras parodias antiguas, antes teníamos un perfil de público de entre 35 y 45 años, pero ahora se ha ampliado ese círculo", reconoce Jorge.

El dúo, que recibió este 28 de febrero la Medalla de Andalucía de las Artes, no duda en afirmar que la vuelta a los escenarios tras la pandemia fue una experiencia "rarísima": "Tuvimos el valor de meternos en plena pandemia en Madrid y las dos primeras semanas allí palmamos", ha reconocido César.

"Pero tuvimos fe, pensamos que la gente está falta de reírse y estuvimos allí porque de nosotros dependen 22 personas en la compañía", apostilla Jorge.

"Acertamos totalmente porque este virus nos ha dado tan fuerte en toda la cabeza... Hemos perdido amigos, familiares y conocidos; teníamos que estar en el escenario", ha reflexionado César mientras que Jorge ha entendido que la pandemia "ha servido para dejar claro que no hay nada para siempre, eso hay que tenerlo ya clarísimo".

En el escenario desde 1984, César tiene claro que el éxito está "en renovarse o morir": "Hemos pegado un cambio también en las redes sociales para captar a una generación nueva que no nos conocía. Pero todo esto es trabajo, querer hacer las cosas bien, muchos ensayos y que el vino se haga cada vez mejor".

"Cuando una persona paga una entrada es una responsabilidad tan grande para nosotros que se vaya contento y que le sirva de escape de todas las historias que están pasando en estos momentos y que se olvide hasta de la factura de la luz", ha comentado Jorge.

Su último espectáculo, "El Desfase", es una parodia sobre personajes que están de actualidad como Fernando Simón, Santiago Abascal, Pablo Iglesias, el Rey Emérito o Corina Larsen.

"Lo llevamos haciendo todo el invierno en Madrid, ahora hemos estado en Barcelona y el espectáculo es la España de ahora aunque le hemos dado un poco la vuelta para intentar, dentro de lo que se puede, que la gente se vaya contenta para su casa", ha apuntado César.

"El desfase es la situación actual, darle la vuelta y ponerle una sonrisa para que el público se identifique con nuestras parodias y se ría con las gotas de humor y mucha crítica social que tiene", ha afirmado Jorge.

