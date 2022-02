Los ojos de Tammy Faye: espectáculo banal sobre la vida y obra de una estafadora

El cine estadounidense ha encontrado en la vida de supuestos héroes, heroínas y seres caídos en desgracia, una vía para contar y fortalecer sin complejos un ideario de país, tan afortunado como desgraciado y tan diverso como contradictorio.

Sigue mirándose el ombligo una y otra vez, y obtiene beneficios, no sólo económicos, bien aireando la vida de sus artistas, de sus líderes políticos, mediáticos o de cualquier persona anónima. La mayor parte de las películas se construyen con un armazón bien estructurado y en el que el envoltorio y la sustancia derraman esencia patriótica sin pudor alguno. De hecho, en ninguna falta su bandera.

En Los ojos de Tammy Faye, apuesta personal de la actriz Jessica Chastain, la actriz estadounidense se convierte en la telepredicadora Tammy Faye. Es el biopic de la citada embaucadora que dirige como si de un telefilme se tratara Michael Showalter, responsable de la insulsa comedia La gran enfermedad del amor (2017). En ella se narra su ascenso, caída y redención en los años 70 y 80, cuando junto a su marido Jim Bakker, pone en pie todo un imperio lucrativo a través de la difusión de mensajes simples y buenistas en cadenas religiosas. Con el paso del tiempo las irregularidades financieras, los escándalos y las rivalidades con ciertos poderes políticos y religiosos lo hicieron caer. El cumple condena de cárcel, ella nada, ni tan solo a título lucrativo.

Sin gran despliegue técnico, más bien el esfuerzo se hace en maquillaje y apósitos, el guión de tan lamentable y aburrida película se dirige a blanquear la figura de esta penosa señora. No es excusa que defendiera algunos principios que deben ser obvios en cualquier religión como la igualdad y el respeto. La película no profundiza en el proceso de solidificación y defensa de sus convicciones, se queda solo en exponer su ascenso de la humildad a la opulencia con el transcurrir de los años. Esta señora de tonta no tenía ni un pelo ya que con su verborrea, supo granjearse y aprovecharse económicamente del beneplácito de una sociedad puritana en las costumbres y dogmática en lo religioso. Con la excusa de Dios, la salvación, la aceptación y otras zarandajas, la película argumenta y exculpa su execrable proceder. Se trata de otra película más de exaltación yankee que destapa torticeramente las vergüenzas y miserias de ese país idealizado llamado Estados Unidos.