Lucila en el Real Club Sevilla Golf

Aunque la exhibición física de las obras concluyó ayer en los salones del Real Club Sevilla Golf, todas y muchísimas más fotografías de los que han participado en esta convocatoria, pueden verse –y seguirse a los autores- en las redes sociales y páginas individuales y conjuntas de este “Colectivo”, una Asociación de artistas que no necesariamente deben reunirse para hacer las fotos, ni nada tienen que envidiar (aunque no me guste el término), a los fotógrafos profesionales, sino más bien al contrario.