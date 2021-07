Luis Cepeda: «Expreso lo que pienso a través de mi música, porque por Twitter no puedo hacerlo»

El artista Luis Cepeda (Orense, 1989), que trabajó para ACNUR durante dos años, ahora es el cantautor que triunfa en el panorama nacional desde que saltó al estrellato tras su paso por Operación Triunfo en 2017. No obstante, sigue implicándose con las causas sociales que le preocupan, como el bullying o el maltrato, a través de las canciones de su nuevo disco Con los pies en el suelo, un reflejo de su personalidad. De hecho, a Cepeda le sale una sonrisa cuando le preguntamos sobre su tercer disco de estudio, un gesto que expresa más que cualquier palabra. Un cantante que ha dejado de ser el chico tímido que comenzó en aquel programa musical de la TV, pero que sí sigue siendo una persona sincera con sus acciones. Por eso, a veces, recibe algunas críticas en las redes sociales.

Como canta en su canción Con los pies en el suelo, nunca se guarda las palabras para dentro y sí las verbaliza en sus canciones, porque según nos cuenta durante la entrevista, ahí le escuchará «la gente que tiene un corazón dentro del pecho». El artista nos responde a una videollamada para hablar sobre su nuevo disco y su próximo concierto en Starlite el 15 de julio.

Un disco con un significado muy profundo...

Sí, es un disco que tiene muchos temas de los que quería hablar, con canciones sobre el amor, el desamor, el bullying, el maltrato... Intenté hacer música sobre esos temas lo mejor posible y dentro de un mismo disco. No sé si al final lo he conseguido.

¿Cómo surgió?

De experiencias personales, de cosas que quiero contar y de momentos que viví durante el proceso de composición...

Como dice la letra de la canción Con los pies en el suelo, ¿alguna vez se ha callado algo?

Sí, últimamente me callo bastantes cosas porque me recomiendan callarme, sobre todo, en las redes sociales. Twitter realmente es horrible. Está lo peor de lo peor ahí y, bueno, lo mejor. Pero cualquier cosa que dices ahí se va a medir con un escalímetro, entonces es mejor callarse y ya está. Utilizarla como una herramienta para sacar mi música y punto, sino ya sabes que te van a dar por todos lados. Siempre habrá más gente que discrepa. El otro día Alejandro Sanz sacó un tuit sobre la desgracia que ha ocurrido en A Coruña y se malinterpretó de tal forma que al final el pobre salió escaldado y tuvo que explicar lo que había dicho, pues eso me pasa a mí todos los días. Es muy difícil que todo el mundo esté de acuerdo contigo.

¿Siente que por la popularidad que tiene debe apoyar u opinar sobre determinadas causas sociales?

Sí, pero en esas causas sociales no todo el mundo está de acuerdo. Podría hablarte de mil cosas que he defendido y que voy a defender siempre, y que hay una cierta sección de la población española que no comparte. Y si esta sección está más activa en Twitter que las que sí lo comparte... Al final parece una guerra y te hace replantearte hasta tus propias ideas y principios, porque hay tanta gente que te retracta sobre temas como los refugiados, que al final dices ‘o estáis podridos por dentro o igual estoy yo y no estoy diciendo las cosas bien’. Hay muchas cosas que no se pueden decir por las redes sociales, las puedes pensar y ya está.

¿Por eso intenta expresar lo que piensa por su música y no tanto por Twitter?

Sí, el mensaje que quiero lanzar intento expresarlo a través de mi música, porque por Twitter no puedo hacerlo, como en mi canción 723, que habla sobre los refugiados. Hoy en día hay un claro rechazo de la ultraderecha a los refugiados, las personas que son extranjeras, los menas y absolutamente todo lo que está pasando fuera de España. Entonces sé que, si yo tengo una opinión clara sobre algo y lo pongo en Twitter, a mí me va a caer la del pulpo por la extrema derecha, pero si lo pongo en una canción me escuchara la gente que me escucha, que la mayoría tiene un corazón dentro del pecho y sabe a lo que me refiero. Pero una persona de ultraderecha que está en Twitter para poner movidas de Vox no creo que se pare a escuchar una canción mía. Es una forma de poner filtros a lo que escribo.

En Da media vuelta habla sobre el bullying, ¿cuál es su historia?

Sí, es una canción que habla sobre el bullying y que intenta ayudar con el mensaje «aquí estamos para lo que sea». Es la historia de alguien que lo está pasando mal en el colegio. El bullying existe en las redes sociales, en el colegio, en el trabajo y en todos lados, pero cuando se masifican los mensajes de la gente que detrás de una cuenta se pone a criticar cualquier cosa de cualquier persona famosa que esté en Twitter diciendo sus opiniones al final es peor que alguien que te tire del pelo. Es mucho peor.

¿Escribe lo que siente en sus canciones?

En ciertas ocasiones sí, pero en el caso de Da media vuelta no considero que Twitter me haga bullying porque ya lo tengo superado. Están los de siempre criticando y ya está. Pero entiendo que una persona en el colegio que sea pequeña y que le estén haciendo la vida imposible lo pase mil veces peor que yo al entrar a una red social. Yo puedo apagar el móvil, ellos no.

Un año complicado, también para los conciertos... ¿Tiene ganas de pisar el escenario del Starlite?

Tengo muchas ganas, aparte voy con Miriam, que la adoro con locura. Creo que nos lo vamos a pasar muy bien y va a ser un concierto increíble con las canciones de los dos. Además, si la gente disfruta, nos lo pasaremos igual de bien, aunque estén sentados, con mascarillas o lo que sea. Lo importante es que la gente se lo pase bien y disfrute del concierto.

¿Habrá alguna sorpresa?

La sorpresa es que cantaremos algo los dos.

¿Nos puede adelantar algo sobre el nuevo tema que va a sacar?

Tengo intención de sacarlo en julio, no sé si llegaremos al 15 o al 18, pero sí que a mediados de este mes. Es un tema veraniego, algo que no he hecho nunca. Un tema para saltar y brincar. Y el vídeo engloba un tema social, de apariencias, de que no hay que fiarse nunca del exterior de una persona, sino del interior, porque realmente es lo que te va a importar a la larga, no solo el físico. No puedo decir más. Ya me he pasado.

¿Seguirá con los pies en el suelo?

Claro. Seguiré con los pies en el suelo y con el nombre del siguiente disco cuando lo saque. Tengo bastantes canciones ya hechas con muchas ganas de lanzarlas, en forma de single, de disco, ... Ya mismo.