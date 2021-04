Mané Solano, un payaso en estado de gracia

Si algo necesitamos en estos aciagos tiempos de pandemia es reírnos a mandíbula batiente y eso es algo que consigue plenamente esta obra, una suerte de comedia clownesca tan entrañable como divertida con la que Mané Solano se consagra como un clown en estado de gracia.

Y es que Solano, no solo domina el lenguaje gestual del clown teatral sino que, además, logra enriquecerlo con una vis cómica que le sale de dentro y que transmite con encomiable soltura. En esta ocasión vuelca su comicidad con el personaje la “nona”, una entrañable abuela que vive para hacer feliz a su nieta. Eso nos lo cuenta la puesta en escena con toda una gama de recursos que van de la voz en off a los elementos que conforman el espacio escénico, pasando por la música, que conecta con el universo del circo.

En ese sentido cabe destacar el derroche de imaginación con el que Solano consigue situar en escena a todo un parque de atracciones jugando con el espacio sonoro y el movimiento escénico, además de algunos elementos escenográficos que por sí solos provocan la carcajada del respetable. Un público en el que se encontraban algunos niños que no dejaron de reírse desde el principio de la función.

La historia parte del propósito de hablarle a los niños de algo que normalmente se les oculta: la muerte y sus consecuencias. Para ello, la obra introduce un número final con voz en off que situa en escena la cuestión de forma expresa. Pero ese final hace bajar el ritmo y acaba cayendo justo en lo contrario de lo que pretende, esto es, una visión de la muerte sin sufrimiento un tanto pueril y superficial. No obstante cabe destacar la conexión y la complicidad que tanto Mané Solano, como José Luque y Susana Villegas entablan con el público desde el momento en que salen a escena. No en vano los espectadores se pusieron en pie, nada más terminar la obra, para dedicarles una sentida ovación.



Obra: ‘Nonna... nadie se marcha eternamente’

Lugar: Sala Cero Teatro

Compañía: Cía Teatro Güi / Hiperbólicas Producciones

Autor, dirección, coreografía y música: Mané Solano

Títeres: José Luque

Banda sonora y Video: Manu Prieto

Interpretación: Mané Solano, Susana Villegas y José Luque

Calificación: ***