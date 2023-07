Manifiesto de Ola en respuesta a la censura

Que nadie se equivoque. Pretenden silenciarnos y no lo vamos a permitir.

Los distintos atentados culturales procedentes del sector más reaccionario, y que plagan nuestro país, confirman que los casos de censura artística que estamos padeciendo en los últimos tiempos no son anecdóticos o aislados. Estas acciones pretenden reprimir la expresión de la diversidad, así como impedir que soñemos con otras realidades que están por construirse. Ante la violencia contra una cultura plural, la tibia respuesta de las instituciones nos deja sin protección. Desde ahora, tomamos la palabra. La lucha es urgente.

Dicen que las Artes no pueden cambiar el mundo, pero es la mentira más grande jamás contada. La realidad es que sí que pueden. De hecho, no existe una herramienta de cambio más poderosa que la Cultura. Por eso, cuando el fascismo entra por la puerta, lo primero que sale por la ventana es la libertad de expresión, y con la libertad de expresión, la capacidad crítica. Cuando el pueblo consigue pensar por sí mismo es un pueblo dueño de su pensamiento; pero, ante todo, es un pueblo que no necesita de la supervisión de nadie para sacar sus propias conclusiones.

La Cultura es un derecho humano fundamental que, en su creación, expresión y acceso, no debería someterse a ningún tipo de censura, ya sea política o económica. Hoy censuran para que mañana nos auto censuremos. Una mordaza que durante años se ha dejado crecer es el germen de estas cancelaciones. Por esta razón, vamos a hacer lo que está en la propia raíz de la Cultura: atravesar los límites del miedo, el silencio y la soledad.

Las personas que amamos la Cultura no nos quedaremos mirando mientras se nos pisotea. Animamos a todo el mundo a sumarse, a encontrarse y a organizarse para garantizar la libertad de expresión y artística. No solamente por defender al sector, sino por el conjunto de la sociedad, por avanzar hacia un futuro donde la Cultura sea verdaderamente un bien común.

La Organización por la Libertad Artística, OLA, es un movimiento que surge espontáneamente de un impulso compartido por un grupo de profesionales, que suma voces por minuto, y que se está articulando como plataforma de lucha contra el mangoneo, los abusos de poder y las injerencias políticas. OLA nace como respuesta a una situación alarmante, que no vamos a normalizar, y tiene vocación de futuro.

No estamos solas.

No estamos desamparadas. No estamos calladas.

Continuará...