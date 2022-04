Manu Mitchell: «La literatura es un refugio»

La de este viernes fue una tarde de valentía . La que ha tenido el autor para volcar en este volumen el dolor, el miedo, la oscuridad y tantas “cárceles de cristal” que cualquier persona puede vivir, pero que nadie se atreve a sacar y contar . Porque, a través de un libro que podría catalogarse como mixto , q ue no es de poesía ni de narrativa pero que suma poemas y relatos , Mitchell acude a ese espacio personal – que no tiene por qué ser físico – donde se ordenan las ideas, las reflexiones y los sentimientos , para poner nombre y curar tantas heridas infligidas por el camino vital .

Pero, igualmente, el personaje recurre a los profesionales de la psicología para encontrar la forma de poner luz entre tanta oscuridad. Rompe de esta manera el autor rinconero una lanza a favor de la salud mental . “En España hay un psicólogo para cada 25.000 personas. Es un dato que da mucho que pensar”. Aseguró en la presentación que “en nuestro país no se valora la salud mental . Ir al psicólogo es tabú, en los centros educativos no se trabaja la educación emocional ”. Aseguró igualmente que “ la mente nos causa más dolores que las patologías físicas de nuestro cuerpo. Las heridas mentales son más profundas que las físicas”. Y, ante tanto dolor, “ la literatura es un refugio ”.

Herramienta y referencia para lectores en situación similar

Es por ello que Mitchell entiende ‘El rincón de los treinta minutos’ en particular y la literatura en general como “la vía de escape para los sentimientos, positivos y negativos”. Y aunque no sea la literatura la que cure, “quizás sea una tirita para las heridas, para ese dolor del alma. Porque quien cura es el tiempo”, aseveró. Con ello, Mitchell afirmó que “la literatura más que para curar sirve para que los que vienen detrás sepan que pueden encontrarse en situaciones difíciles y que pueden salir adelante. Que vean referencias, modelos para poder decir estoy en esta situación, he leído esto y no me parece para tanto”.

Con dos partes diferenciadas, una primera más expositiva y la segunda más curativa, esta segunda obra del escritor local pretende además de la sanación personal ofrecer una herramienta más a quien no encuentre rumbo en su camino. “La literatura podría ser la llave para salir de las cárceles invisibles, en las que quizás vivamos sin darnos cuenta, y que llevamos como una carga en nuestras espaldas”. Cárceles que pueden ser compartidas, que no se identifiquen, pero encontrarlas escritas puede hacer ver que otros han estado presos ahí y que “leyendo pueden romper esos barrotes que, aunque no se vean, son difíciles de superar”.