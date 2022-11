Manuel José de Lara gana el V Premio de Poesía de la Feria del Libro de Los Palacios

El onubense Manuel José de Lara se ha hecho con el primer premio del Certamen de Poesía Feria del Libro de Los Palacios y Villafranca, que ha arrancado precisamente esta mañana y que se desarrollará hasta el próximo domingo, jornada de cierre en la que participará el flamante ganador del Premio Nacional de las Letras 2022, Luis Landero. Tanto el ganador del certamen como el del accésit, que lo ha logrado el palaciego José Manuel Begines Hormigo, han tirado de temática familiar, pues el poemario ganador se titula “Asuntos de familia” y el poema del segundo premiado, “Carta a la madre”.

Manuel José de Lara nació en Huelva en 1963, y es profesor de Historia Moderna en su Universidad. Por otro lado, es director del Centro de Estudios Húngaros y miembro de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Entre sus poemarios publicados, destacan El río detenido (1996), Restos de colección (2020) o Libro de familia, publicado este mismo año. Entre otros premios, ha sido galardonado con el Premio Nacional de Poesía Salvador Rueda y el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Pamplona. El poemario que ha resultado ganador en el certamen palaciego está compuesto por seis poemas diversos, el primero de los cuales está escrito en alejandrinos asonantados: “Llegarán otros días, y se irán otros años: / claros días celestes, / lentos años tranquilos. / Vendrán suaves otoños, luminosos inviernos, / primaveras valientes y veranos sencillos. / El patio volverá cada agosto a tener / sus callados jazmines por el suelo esparcidos. / Tú podarás las hojas del rosal en enero / o en silencio tal vez ordenarás los libros. / Yo buscaré las cajas de las fotografías / escribiré los nombres de los viejos amigos. / Leeremos las cartas de los aniversarios / y después brindaremos por los sueños antiguos...”, comienza “Asuntos de familia”. También aparece el arte menor, como en “Julia, ven y ríete / con tu risa más clara: brisa de paso, nube / de verano, mañana. / Cuando te ríes oigo / el murmurar del agua: manantial hondo y puro, / fresca acequia de plata”, y por supuesto los sonetos, entre los que destaca uno en forma de misiva al hijo: “Crecerás, hijo mío, y algún día / te encontrarás que tienes ya mi edad. / Como un susurro por tu soledad / me sentirás acaso todavía. / Seré una brisa de melancolía / acompañándote en la oscuridad. / Desde mi silenciosa eternidad / todo el camino te acompañaría. / Pero la vida es larga y tú, hijo mío, / terminarás llevando en ti el vacío / de andar tus pasos solo entre la gente. / Porque nadie te puede acompañar / y todo al fin se ahoga en ese mar / que en soledad espera, ciegamente”.

El palaciego José Manuel Begines, por su parte, es autor de varios poemarios, como Mañana será nada (2013), Las plazas, el amor y las estrellas (2015), que gana el Premio Nacional de Poesía Amantes de Teruel, o Para seguir viviendo (2019). El poema sobre la madre que ha sido merecedor del accésit está escrito en tercetos encadenados, a la manera de la célebre elegía a Ramón Sijé de Miguel Hernández: “No sé cómo explicarte lo que siento / cuando se enreda torpe la memoria / en tu lengua senil y sin aliento; / cuando me empeño en descifrar la historia / que se rompe en el borde de tus labios / cuya trama no encuentra escapatoria. / No sé oponerme al tiempo y sus agravios ni detener su larga dentellada, su cruel mordisco lleno de resabios / de miedo ácido y de amarga nada. / Por tus años he sido yo el herido, / por ellos fuiste tú la golpeada. / Estoy perdido, madre. Estoy perdido. / Igual que un niño solo entre la gente / que grita, llora y llama, sin sentido, / que alza la mano y nadie, en la corriente, / sabe calmar su llanto y desconsuelo. / No sé cómo vencerte, frente a frente, / o cuerpo a cuerpo, en tan injusto duelo, / porque termina por triunfar la noche / sin estrellas ni lunas en su cielo”.