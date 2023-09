María Jiménez y la música: Del ‘Se acabó’ a su renacimiento

Ya en esta canción, anterior al «Se acabó», Jiménez decía «Se me está acabando lo buena que soy / Y me está llegando lo malo por dentro / Yo no sé matar, pero quiero aprender / Para disipar todo el mal que me has hecho»

Un tema incluido en su álbum de debut, producido por uno de los grandes del momento, Gonzalo García-Pelayo, abanderado del nuevo flamenco de Lole y Manuel y Triana.