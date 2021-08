Marina Bernal en su paraíso cercano

He parafraseado el título del último libro de MARINA BERNAL GUERRERO: “CHIPIONA, UN PARAÍSO CERCANO” para situar a la autora en este Paraíso compartido por todos los chipioneros y la gran colonia de veraneantes, transeúntes y cualquiera que pase por aquí, porque lo cierto es que es así y que esta localidad de la costa atlántica de Cádiz, enamora por muchas razones.

Para ello, EL CORREO DE ANDALUCÍA WEB ha recabado información a la ya consagrada periodista y escritora, quien presentó el pasado 7 de julio en el claustro del Santuario de la Virgen de Regla, la primera Guía Turística de Chipiona con ese evocador título, quinto de los que ya lleva publicados pues en su bibliografía se encontraban ya el dedicado a ROCÍO JURADO: “Canta, Rocío, canta”, “Soy Raphaelista” dedicado al cantante RAPHAEL y “Anónimos Infinitos I” y Anónimos Infinitos II”.

E.C. de A.: ¿qué es para tí Chipiona?

M.B.: “Para mi Chipiona es el lugar en el que me lleno de energía, donde cargo pilas y puedo parar el tiempo. Cada vez que llego noto que empiezo a ganar calidad de vida, el mar, su sonido y su olor es muy importante para mi. Noto un efecto calmante cuando estoy junto a él y me ayuda a encontrar el equilibrio que todos buscamos siempre. También Chipiona me da salud, el año pasado tuve una racha delicada por un accidente y fue aquí donde me recuperé. Por eso cuando Helen Holmes me propuso a finales del 2020 protagonizar el vídeo promocional de Fitur que este año 2021 ha presentado Chipiona me pareció una oportunidad maravillosa de mostrar y devolver lo que esta tierra me ha dado”

El vídeo puede verse en el siguiente enlace