‘Me he hecho viral’: comedia anodina sin red

Al montador y guionista Jorge Coira se le conoce sobre todo por el ser el creador de dos de las mejores series de televisión españolas de los últimos años, Hierro (2019) y Rapa (2022), además de su interesante aportación en otras dirigiendo algunos episodios en Piratas (2011) o en Sé quién eres (2017). En el cine se dio a conocer con la interesante 18 comidas (2010) y desde entonces ha compaginado su trabajo en televisión o cine, en este último montando algunas películas de Dani de la Torre como El desconocido (2015) o La sombra de la ley (2018) o codirigiendo la comedia Eroski Paraiso(2019) junto a Xesús Ron, y ya en solitario, realizando el thriller Código Emperador (2022) que protagoniza Luís Tosar

Tras pasar por la intriga de Código Emperador vuelve a la comedia con esta irrelevante sosez titulada Me he vuelto viral. Con un guion escrito por su pareja, la guionista Araceli Gonda, aprovecha el tirón de las redes sociales y el fenómeno viral para dar estructura y cierta dosis de comedia realista a la película. La historia va de una chica joven casada, que trabaja como relaciones públicas. En un viaje en avión con su marido le monta un numerito bastante grotesco al enterarse de que le es infiel. A partir de ese momento la graban y pasa a ser #lalocadelavión. Cosas de internet, pasa del anonimato a ser una mujer pública, se convierte en una persona muy popular. A partir de ese momento su trabajo, su vida social y personal van a cambiar por completo. Un giro de vida no controlado.

Podía haberse aprovechado mejor el hecho de que una persona, sin ella desearlo, se convierta en muy conocida, en viral. Hacer constatar esa parte perversa de la red. En este caso ocurre para mal. Y para hacer que nos salga al menos una sonrisa, no es suficiente con emborracharla, adjudicarle un ausente y mal padre, buscarle amigas empáticas o emparejarla con el primer desgraciado que aparece por allí. Implica crear situaciones y que estas tengan gracia, algo que desafortunadamente, aunque lo intenta, el guion no consigue.

Al menos aprovecha el protagonismo de Blanca Suárez y el bien hacer de Esperanza Guardado y la televisiva Cristina Gallego.