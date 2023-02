Meeting of Styles Andalucía llega a Sevilla

El reconocido festival internacional de graffiti y arte urbano, Meeting of Styles, tendrá lugar la próxima primavera en Sevilla. Artistas de gran calidad, procedentes de todo el mundo, dejarán plasmada su obra en los muros del Paseo Juan Carlos I, durante los días 12, 13 y 14 del próximo mayo.

Meeting of Styles, ya cuenta con más de 500 eventos realizados en todo el mundo y estará organizado en Sevilla por el club de graffiti “Sindicato de Antihéroes” bajo la coordinación de Tinto 247 . El evento contará con 60 artistas repartidos entre locales, nacionales e internacionales que decorarán el tan conocido paseo de nuestra ciudad, ya conocido nacionalmente por sus graffitis.

Además el festival contará con numerosas actividades paralelas, aportadas por el colectivo de Hip Hop “Industrial Jam”, que ofrecerá batallas gallos, competiciones de break dance y conciertos de rap, dando un conjunto global que representa los cuatro elementos de la cultura Hip Hop. Todas las actividades serán gratuitas y abiertas a participación, alentando el objetivo educativo y cultural del proyecto.

Como actividad extra, los días 16 y 17, se realizará otro evento más con participación libre, en el nuevo skate park de Gines. De esta manera se garantiza la participación local sumada a la internacional, fomentando el intercambio cultural.

Posteriormente, Meeting of Styles Andalucía, continuará su ruta hacia Granada, segunda parada del festival, donde tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de mayo. Allí tendrá lugar la segunda parte del evento, en la que los visitantes podrán disfrutar de actividades semejantes en su ciudad.

Meeting of Styles Internacional es una fundación sin ánimo de lucro, con sede en Alemania, que produce eventos de graffiti desde principios de la década de los 90. La organización, avalada internacionalmente, fomenta el uso del graffiti y el arte urbano con fines culturales, de carácter educativo y potenciadores sociales, haciendo gala de la inclusión, la igualdad y alentando a los jóvenes a una participación activa en la mejora de su ciudad.

Como nota importante, cabe destacar que Meeting of Styles Andalucía es el primero de los eventos de la franquicia organizado por una mujer. María Die , que siembra un precedente en la organización del festival y se hace cargo de la coordinación del proyecto en Granada.