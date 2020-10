Miguel Marín inaugura la nueva temporada del Teatro Central

Como viene siendo habitual en los últimos años, el Teatro Central inaugura la nueva temporada con un espectáculo multimedia. En esta ocasión estará a cargo de Miguel Marín, un músico sevillano conocido también como ‘Arbol y Montgomery’, autor de memorables bandas sonoras de películas de Bigas Luna, Chema de la Peña, Jack David o Richard Jobson. Con una poética a caballo entre el dandismo y la vanguardia sus composiciones rebasan las fronteras de la música hasta constituir un universo artístico multimedia, tan envolvente como espectacular.

En esta ocasión nos propone la puesta en escena de su último disco, ‘Just Another Confuse Animal’. Se trata de un montaje que, junto a las videocreaciones de Javier Vila y la danza de Teresa Navarrete, recrean el instante del despertar, el modo en que todo lo que nos rodea, los objetos cotidianos y nosotros mismos vamos tomando forma corpórea entre los vapores del sueño. Ese instante fronterizo queda reflejado en el trabajo de Vila como un juego de imágenes virtuales que se yuxtaponen con las reales, de modo que todo, música, vídeo, danza y atmósferas vocales se funden en esa encrucijada total que es el tiempo: ese que, dicen, todo lo cicatriza.

Con este último disco -grabado en su estudio de Sevilla, entre 2017 y 2019 y editado por EmiliiRecords- Miguel Marín ha dado un paso más en su camino añadiendo a su paisajismo sonoro su propia voz como instrumento principal y protagonista. Además, sin perder ese toque electrónico que es su sello, con su carga de melancolía y su gusto por dibujar paisajes sonoros, Marín ha encontrado un nuevo campo de investigación en la recuperación de los instrumentos acústicos: guitarras eléctricas, acústicas y españolas, ukeleles, timple, batería, percusiones, glockenspiel, cajas de ritmo, samplers y teclados ... Pero la música es solo un vehículo de expresión que corre parejo a unas letras de notable carga lírica, que nos hablan desde el desasosiego de Another winter (“Thisjourney has an ending day/ you want to stay away...”) a la habitación alucinante de Hotel Amsterdam (“The sound has gone/ The space is back...”), pasando por el calor del reencuentro en Another winter together (“Let’s dance until the end...”) o la estimulante sensación de irrealidad que refleja Between 5am and 6am.

La evolución de la voz de Miguel Marín y de su música, han hecho que ‘Just Another Confused Animal’ sea uno de los discos más orgánicos de su carrera. El pulso de cada uno de los temas marca los tiempos sobre los que el movimiento corporal puede fluir y desplegarse para provocar distintas temperaturas anímicas y excitar la sensibilidad del espectador. Teresa Navarrete ha concebido una coreografía para 20 intérpretes, entre quienes estarán las notables Lucía Vázquez, Candela Capitán.

Se trata, sin duda, de una creación sumamente interesante que nos demuestra que, en cuanto a la creación musical y escénica, los artistas andaluces juegan en primera división. Se estrenará el próximo sábado 17 de octubre.