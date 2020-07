Miguel Poveda: «Sevilla me da un pellizco en el estómago»

La música para ti es... ¿Cómo te ha ayudado durante este periodo?

La música es el canto del alma, del espíritu... de toda la esencia que eres como ser humano. En mi caso, tengo la oportunidad de compartir mi esencia, a través del cante, con la gente que viene a escucharme. Es una gozada poder hablar de sentimientos que todos tenemos. Yo hago música los míos, igual que lo hace tanta gente. Lo bueno de la música es que transmitimos sentimientos comunes. La música es sanadora, se ha demostrado además.

La música me ha ayudado muchísimo. Creo que sin música me hubiera dado cabezazos contra la pared... Por muchas series y películas que vea en Netflix, mi alimento es ella. He disfrutado escuchando varios registros musicales, desde flamenco hasta solos de piano, pasando por música brasilera o salsa cubana. Igual que me he sentido apasionado, me he llenado de calma y paz. También ha habido días que me he levantado un poco más tristón y gracias a la música me he disparado y me he puesto a bailar solo por la casa como un loco, exactamente igual que en las películas jajaja.

¿Qué trasfondo tiene tu último disco?

El trasfondo de mi último disco, ‘El tiempo pasa volando’, después de treinta años en la música es un salto al pasado, a mis inicios. He vuelto a encontrar recuerdos que tenía apagados. Recuerdos que me retrotraen, por ejemplo, cuando era niño y miraba a mi madre con su bata roja bailando en la cocina de mi casa mientras escuchaba a María Jiménez.

En mi barrio, en Badalona, escuchaba a Los Chichos, Los Chunguitos, al Tijerita, a Chiquetete... Todo lo relacionado con el flamenco llegó después. No es un repaso a treinta años de trayectoria musical, sino a todos esos recuerdos que he logrado despertar.

Sevilla te espera el 25 de julio... ¿Ganas de volver a esta ciudad? ¿Qué te transmite?

Sevilla me da un pellizco en el estómago. Primero por la admiración que le he tenido a la ciudad desde que vivía en Badalona. Después porque viví en ella durante casi 14 años. De hecho, sigo teniendo mi casa alquilada aquí. Mi hermana también vive en Sevilla... Los recuerdos aquí pesan mucho. Son muchas las vivencias. Sevilla me ha dado mucho.

También valoro una barbaridad lo exigente que es Sevilla. Todo ello sumado hace que cuando venga a cantar aquí se me haga un pellizco en el estómago. Siento una mezcla entre ganas y respeto, mucho respeto. Es algo muy especial y una ciudad que, indudablemente, llevo en el corazón.

Sevilla en tres palabras...

Arte, respeto y amor.

A Sevilla, previamente al concierto, le dices...

Que no permitamos que la cultura, que es lo que nos salva, muera. No tengamos miedo a asistir a los conciertos porque todo está preparado de otra manera y acondicionado bajo las necesidades y responsabilidades actuales. La única forma de reactivarnos como personas y seres humanos es sostener la cultura y formar parte de ella.