Mozart entra por la puerta grande del Maestranza con «Così fan tutte»

El Teatro de la Maestranza de Sevilla abre sus puertas esta nueva temporada 2020/2021 con una nueva producción: la ópera «Così fan tutte» de Wolfgang Amadeus Mozart, también titulada «La escuela de los amantes». Una obra que traslada a sus espectadores a la ciudad de Nápoles del siglo XVIII para narrar, en clave de comedia, uno de los grandes temas contemporáneos, la infidelidad humana. Esta ópera se estrenará el domingo 1 de noviembre a las 20h y contará con otras tres funciones los días 3, 5 y 7 de noviembre a las 20h también. Además, el último día contará con una retransmisión en directo, con la colaboración de Canal Sur, que se podrá ver a través de su página web. Todas las funciones contarán con unas estrictas medidas de seguridad sanitarias contra el Covid-19.

«Così fan tutte» es una gran trilogía sobre el alma humana que somete al amor a una prueba de fidelidad y que, sin duda, conmueve al espectador por el mensaje que transmite. Esta obra maestra del teatro musical y la alta comedia se estrenó en Viena en 1790 con libreto de Lorenzo Da Ponte. Ahora, se podrá ver en el teatro sevillano, justo delante del río Guadalquivir, y bajo la dirección de escena del joven director sevillano Rafael R. Villalobos.

La escuela de los amantes es una obra que hay que disfrutar sin prejuicios y con la mente abierta. Una ópera que comienza muy barroca y que «acaba poco a poco desnudándose y mostrando cómo son realmente los personajes», detalla Rafael R. Villalobos.

Esta función cuenta con 6 personajes, en concreto, tres hombres -Gugielmo, Ferrando y Don Alfonso- y tres mujeres -Fiordiligi, Dorabella y Despina- que realizan un viaje de madurez personal en dos actos. Y sin dudarlo con un final feliz y moralizante, típico del clasicismo musical. De hecho, Mozart es uno de los grandes exponentes de este estilo de música. Además, como dato curioso y tal y como dice un experto en divulgación musical, esta obra comienza con tres tercetos de tres hombres y no es una casualidad, sino que tiene un significado: Mozart era masón y el tres es el número masculino de la masonería.

Javier Menéndez, director general del Teatro, ha expresado durante una rueda de prensa este miércoles que está siendo todo un «acto heroico» la resistencia del arte y la cultura en un momento tan difícil como el que estamos viviendo. En ese sentido, ha querido agradecer a todo el equipo del teatro la capacidad que ha tenido para adaptarse a los nuevos cambios y garantizar un espacio seguro para esta nueva producción.

El Teatro de la Maestranza contará con unos protocolos de seguridad muy rigurosos: controles de temperatura, gel hidroalcohólico, mascarillas, aforo limitado y renovación continua del aire para hacer del teatro un sitio seguro. De hecho, Menéndez ha querido enfatizar que los espectadores estarán más seguros en el teatro que en cualquier otro espacio e incluso, ha dicho que se atrevería a decir que estarán más seguros que en sus casas.

Según Menéndez, «Così fan tutte» es la obra «más refinada de todo el repertorio y con una genialidad musical inexplicable». «Hace una reflexión profunda sobre nuestros miedos, decisiones, contradicciones e instintos aludiendo a nuestra condición infantil». Es una ópera ambientada en el siglo XVIII que comienza por un camino machista, pero que acaba por otro muy distinto: por el de dejar de juzgarse y perdonarse.

Iván López-Reynoso, director musical, se siente muy un afortunado por tener la posibilidad de hacer arte en un teatro que apuesta por la cultura, así lo ha expresado durante una rueda de prensa. Este joven director ha explicado que «Così fan tutte» es una «maravilla musical» que hace viajar al ser humano tanto por momentos de euforia, felicidad y risa como por partes melancólicas y solitarias. «Nos encontramos con facetas que no conocíamos de nosotros mismos y eso es una de las grandes virtudes de esta ópera».

«La escuela de los amantes», el segundo título de «Così fan tutte», es el título principal que prefieren tanto el director musical como el director de escena y diseño. Un título que, según Rafael R. Villalobos, responsable de la dirección de escena y diseño de vestuario, refleja «el viaje introspectivo que hacen los personajes para descubrir quienes son ellos de verdad». Y para que los personajes lleguen a conocerse y aceptarse tienen que reencontrarse con el niño interior que llevan dentro.

Rafael R. se ha emocionado durante la rueda de prensa al agradecer al director del teatro que apostara por esta producción cuando la situación era tan complicada. «Es apostar por la cultura, la sociedad, los sevillanos y el mundo». El director de escena ha expresado que, él como artista y ser humano, se ha sentido con la obligación de crear belleza durante esta pandemia y «Così fan tutte» es el resultado.

Villalobos también ha señalado que «una sociedad sin cultura contemporánea no tiene salida» y que el Teatro de la Maestranza no tiene que darnos miedo porque es el «lugar más seguro de Sevilla». De hecho, el director ha querido subrayar que si de algo debemos tener miedo es de «estamparnos emocional e intelectualmente» y no de «crecer en la vida».