Mucha reflexión y poca concreción

Una reflexión sobre el concepto de “volver empezar” al que todos los artistas están abocados, sobre todo ahora, con la que está cayendo con la dichosa pandemia. Es lo que nos plantea 2 Proposiciones Danza y Gestora de Nuevos Proyectos con esta montaje, una obra de danza-teatro que, aunque cuenta con una buena producción y un excelente elenco, no acaba de llegar a ninguna parte.

La puesta en escena centra la historia en los camerinos de un espacio escénico, que según declaraciones de Raquel Madrid es un cabaret, aunque no hay demasiados detalles, ni musicales ni dancísticos, que nos den la suficiente información al respecto.

Tampoco la dramaturgia acaba de concretar lo que los intérpretes quieren contarnos. Toda la escena inicial gira en torno a un bingo que juegan cuando vuelven del escenario, que es un espacio de actuación que vislumbramos gracias al acertado espacio sonoro de José Pablo Polo, que recrea con acierto el fuera de campo. Así, al principio parece que el espectáculo gira en torno a una reflexión sobre la buena suerte, y la forma de conseguirla. Pero en un momento dado Raquel Madrid abandona el personaje, rompe la cuarta pared y nos lanza tres preguntas cuyo objetivo es llegar a la conclusión de que, en el transcurrir de la vida, no solo tenemos que esforzamos y trabajar para triunfar, sino que además tenemos que tener arrojo y buena suerte.

Se trata, sin duda, de una cuestión que conecta con la mala situación en la que se encuentran los artistas y trabajadores del sector cultural desde que el dichoso virus mandó parar nuestras vidas, pero tal y como está planteado no acaba de quedar claro si se trata de una denuncia, una queja, o un simple, ‘punto de partida’. Aunque lo peor es que, a pesar de contar con unas excelentes bailarinas y un magnífico bailarín y actor, en esta obra la danza se diluye en la confusión de la dramaturgia, que lleva a los personajes a un vaivén de entradas y salidas y unos cambios de vestuarios que no acaban de justificarse. No obstante, cabe destacar algunos momentos en los que el elenco alcanza el brillo que proponen sus trajes, como el número coral de las alas blancas, o el solo de Isabel Vázquez, al principio del espectáculo.



Obra: Punto de partida

Lugar: Teatro Lope de Vega, 5 de diciembre

Producción: 2 Proposiciones Danza y Gestora de Nuevos Proyectos.

Dramaturgia: Cipri López

Dirección y coreogrfía: Raquel Madrid

Intérpretes: Raquel Madrid, Anna Paris, Isabel Vázquez y Arturo Parrilla

Intérprete canción: Rocío Guzmán.

Calificación: **