La cocina de un restaurante habitada por cinco singulares trabajadoras que lo mismo hacen compás con los cuchillos y las tablas de cocina, que bailan y cantan a compás. Es el punto departida de este espectáculo, una singular comedia con mucho arte y mucha guasa.

Es el primer montaje de Nómadas, una nueva compañía residente en el Centro TNT, formada por la dramaturga y directora escénica Juana Casado, la bailaora Ana Salazar y la cantaora Inma La Carbonera, tres artistas con una larga y fecunda trayectoria que se distinguen por su inquietud creativa y su afán de buscar nuevas sendas teatrales para el flamenco. En esta ocasión se centran en la denuncia social bajo el prisma de la comedia, y el resultado es un espectáculo flamenco desbordante de energía, talento y entrega, que demuestra que al flamenco el humor también le cabe.

La dramaturgia gira en torno al perfil de las mujeres, que mediante los bailes y las letras de Luz Valenciano nos van transmitiendo sus conflictos cotidianos, sus miedos y aspiraciones, así como su forma de enfrentarse a ellos. Son mujeres fuertes, aunque vulnerables, que se saben explotadas, tanto por sus jefes como por sus maridos y amantes. Pero eso no les impide reír, gastar bromas y divertirse mientras trabajan. Y todo ello nos lo muestran cantando y bailando con un delicioso recorrido por algunos de los palos más señeros del flamenco; tanguillos, alegrías, malagueñas, soleares, segruiriyas, tarantos, bulerías y tangos... En ese sentido cabe destacar cómo cada uno de estos palos se integran en la dramaturgia hasta conformar un relato coherente con un ritmo envolvente y desbordante.

Llama la atención la versatilidad de Ana Salazar, que además de encargarse de la coreografía y bailar con el dominio que la caracteriza nos sorprende también peleándose con el cante hasta emocionarnos. Pero no es la única que brilla. En realidad, dado el carácter coral de la obra, todo el elenco luce su talento y dominio, y no solo de la interpretación flamenca, sino también de la teatral. No hay más que ver el porte de Roberto Jaén paseándose por el escenario o cómo Inma La Carbonera preña de teatralidad una conocida ranchera de Chavela Vargas que hace las delicias del público.



Obra: Flamenco Kitchen

Lugar: TNT, 29 de noviembre

Compañía: Nómadas

Dramaturgia, dirección, movimiento y espacio escénico: Juana Casado

Autoría letras: Luz Valenciano

Coreografía: Ana Salazar

Colaboración coreográfica: Hiniesta Cortés y patrocinado por el Festival del Jerez

Composición musical: Paco Iglesias

Bailaoras: Ana Salazar, Mª Ángeles Gabaldón; Hiniesta Cortés; María José León

Cantaora: Inma La Carbonera

Percusionista: Roberto Jaén

Calificación: ****