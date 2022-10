Muere el batería de Red Hot Chili Peppers en un accidente doméstico

El batería Darren Henley, más conocido como D.H. Peligro, falleció el pasado viernes, 28 de octubre, en su casa de Los Ángeles, donde sufrió una caída accidental que le provocó un traumatismo fatal que le provocó la muerte inmediata.

El fallecimiento fue anunciado este sábado en la cuenta oficial de la red social Twitter de la legendaria banda del punk estadounidense 'Dead Kennedys' de la que Darren Henley fue batería. La banda indicaba que los detalles del funeral serán informados en los próximos días y agradecen las reconfortantes palabras y sentimientos de apoyo.

Tras la trágica muerte del mítico batería, que tenía 63 años de edad, el grupo solicita el respeto para la privacidad de la familia del músico en estos tiempos difíciles. Darren Henley, nacido en Saint Louis (Estados Unidos) se unió a los Dead Kennedys en 1981 donde permaneció hasta la disolución en 1986 de la banda mítica de música punk autora de álbumes como Plastic Disasters, Frankenchrist and Bedtime for Democracy.

Cuando Dead Kennedys se volvió a reunir en 2001 sin Jello Biagra, Peligro regresó al grupo hasta este año excepto por un descanso entre los años 2008 y 2009.* Además de los Dead Kennedys, Peligro formó parte de la banda Red Hot Chili Peppers donde sustituyó a Jack Irons a la batería en 1988 y contribuyó al album Mother's Milk publicado el siguiente año. Sin embargo su participación en este grupo terminó debido a algunos problemas con las drogas y el alcohol y fue reemplazado por Chad Smith, quien a día de hoy sigue como batería en Red Hot Chili Peppers.

De manera puntual también puso su música a grupos de rock como The Hellations, Jungle Studs, Nailbomb, The Feederz, Lock-Up, The Two Free Stooges, Reverend Jones y SSI.