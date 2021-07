Muerte en la tarde: a cinco años del fallecimiento de Víctor Barrio

Nadie podía dar crédito. Los móviles del toreo empezaban a echar humo mientras las redes, adelantándose a los medios, daban por seguro el fatal desenlace. A Víctor Barrio le había matado un toro de Los Maños en la plaza de Teruel... El pitón del animal –decían- le había llegado al corazón. Las imágenes del percance no tardaron en hacerse presentes en las pequeñas pantallas. Víctor toreaba con la mano izquierda al animal, llamado ‘Lorenzo’, que hizo hilo entre muletazo y muletazo descubriendo al matador. Lo derribó en una primera voltereta y cuando lo tuvo en el suelo no le perdonó, hundiendo el pitón de costado a costado. No había remedio. Cuando le recogieron del ruedo ya estaba muerto. Curro Díaz, que abría cartel, fue el encargado de estoquearlo. Al día siguiente toreó en Pamplona junto a Iván Fandiño –que ya había iniciado su propia cuenta atrás- y Juan del Álamo. La función debía continuar...

Era una tarde más del nomadeo taurino del mes de agosto, eclipsada por la poderosa aura de la feria de San Fermín. Y aunque no era un cartel de esplendores tampoco no le faltaba interés. Víctor Barrio había dejado atrás los fulgores de una prometedora carrera como novillero y peleaba en la trastienda del oficio para enderezar su carrera de matador y consolidar su propio hueco en la ferias. Aún no abundaban los contratos pero había que seguir... Había tomado la alternativa poco más de cuatro años antes, el 8 de abril de 2012 en Madrid, justo en el mismo mes, el mismo año que nació en tierras aragonesas ese toro de Los Maños que se convertiría en su verdugo.

Las mismas redes sociales que habían aventado la mala noticia no tardarían en revelar lo peor de esta sociedad ternurista y mediocre que se emociona con sus mascotas y llega a celebrar la muerte de un hombre. Hace casi cuarenta años, la muerte de Paquirri había estremecido a un país que aún no había caído en la esquizofrenia. Al cabo del tiempo, el ocaso de Víctor Barrio sirvió para enseñar el calado de ciertos mensajes que sólo quieren socavar nuestra propia identidad. Especialmente sangrante fue la intervención de cierta desalmada de la que no merece la pena ni repetir su nombre. El peso de la justicia ya ha caído sobre ella...