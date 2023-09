Muñoz Molina en Sevilla: «Hoy pueden retratarte solo porque vayas a misa»

Hace casi treinta años, o sea, casi la mitad de la vida del novelista de Úbeda Antonio Muñoz Molina (1956), este acudió a Montevideo para un homenaje a uno de los escritores que más ha admirado desde que lo descubrió, el entonces recién fallecido Juan Carlos Onetti. Aunque en el acto estaban tanto la viuda del novelista uruguayo, Dorothea Muhr, como aquel amor interrumpido que fue la también poeta Idea Vilariño, el treintañero Muñoz Molina se quedó prendado de la mirada de esta, “que no parecía tocada por el tiempo”. Es la mirada que le ha dado ahora a la protagonista de su última novela, No te veré morir (Seix Barral), Adriana Zuber, y que ayer presentaba en la sala Antonio Machado de la Fundación Cajasol de Sevilla, en amena conversación con la filóloga Lola Pons.

Basta con indagar en la tormentosa historia de amor entre Vilariño y Onetti, que la dejó para casarse con la que iba a ser su mujer toda la vida, para comprender eso que ha repetido alguna vez Muñoz Molina de que todas sus novelas son al cabo novelas de amor. En el fondo, la célebre historia de El amor en los tiempos del cólera de García Márquez palpita en cualquier relato que coquetee con la esencia de la condición humana. Y la historia de Onetti y Vilariño se le parece bastante, porque su romance no terminó de terminar pese a la boda del escritor. La última vez que se vieron fue en 1974, cuando la esposa de Onetti lo dejó a solas en la habitación del hospital con Vilariño. Esta habría de escribir no mucho tiempo después: “Me levanté y quise tocarlo, tocar su mejilla con la mía. Apenas llegaba a él cuando me agarró con un vigor desesperado y me besó con el beso más grande, más tremendo que me hayan dado, que me vayan a dar nunca, y apenas comenzó su beso, sollozó, empezó a sollozar por detrás de aquel beso, después del cual debí morirme”.

La poeta uruguaya no murió, sin embargo, hasta el año 2009, por lo que la vida le concedió tiempo más que suficiente para componer “el poema de amor más triste que existe”, según ha insistido en esta campaña de promoción de la novela el propio Muñoz Molina. El poema en cuestión se titula “Ya no”, y empieza así: “Ya no / Ya no será / ya no / viviremos juntos / no criaré a tu hijo / no coseré tu ropa / no te tendré de noche / no te besaré al irme / nunca sabrás quién fui / por qué me amaron otros...”. Merece la pena seguir reproduciéndolo aquí: “No llegaré a saber / por qué ni cómo nunca / ni si era de verdad / lo que dijiste que era / ni quién fuiste / ni quién fui para ti / ni cómo hubiera sido / vivir juntos / querernos / esperarnos / estar. / Ya no soy más que yo / para siempre y tú / ya / no serás para mí / más que tú. Ya no estás / en un día futuro / no sabré dónde vives / con quién / ni si te acuerdas. / No me abrazarás nunca / como esa noche / nunca”. El poema de Vilariño termina así: “No volveré a tocarte. / No te veré morir”. Y ese último verso es el título de esta última novela de quien, allá por 1994, cuando asistió al homenaje de Onetti y se encontró allí a sus dos mujeres, acababa de publicar su sexta novela, El dueño del secreto, ya en Seix Barral, como ahora, pero no imaginaba que treinta años después iba a escribir una novela inspirada en aquella mirada de Vilariño, en aquel último verso del amor más triste que él hubiera podido imaginar. Pero la vida es tantas veces más sorpresiva que la propia imaginación.