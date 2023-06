Nadie recuerda ya cuándo ni cómo nació Doñana

No ya los escolares sino incluso la inmensa mayoría de los universitarios actuales creen que el Parque Nacional de Doñana lo creó Dios cuando hizo el mundo. Seguramente es lo que tiene no llegar nunca al franquismo... por falta de tiempo. Y la realidad es que tampoco hace demasiado que existe esta reserva natural tal y como la conocemos hoy: poco más de medio siglo, pues fue el 14 de agosto de 1969 cuando el consejo de ministros de Franco, reunido en La Coruña, creó el Parque Nacional de Doñana con 35.000 hectáreas que se sumaban a las 3.124 que había comprado poco antes, en la marisma de Aznalcázar, la World Wildlife Fund (WWF), fundada al principio de aquella misma década en la que triunfaban Los Beatles nada menos que en Suiza y en cuyo origen tanto tuvieron que ver el biólogo vallisoletano José Antonio Valverde y el ornitólogo inglés Guy Mountfort, quien algunos años antes había escrito -al margen de la pionera Guía de campo de las aves de Gran Bretaña y Europa- el libro Retrato de una tierra salvaje, donde relata y da a conocer por toda Europa sus expediciones por Doñana. La realidad de aquel paisaje poéticamente infinito era que, desde antes de que estallara la Guerra Civil, estaba destinado a drenarse para empezar a ser productivo (algodón y arroz, principalmente) después de tantos siglos siendo, simplemente, una de las últimas maravillas salvajes de Europa y el mayor refugio de aves migratorias de todo el continente, lo cual no eran motivos demasiado llamativos para el general Queipo de Llano, que fue el que encomendó al industrial de Alcalá de Guadaíra Rafael Beca Mateos, en 1937, que se encargara de impulsar definitivamente el cultivo marismeño del arroz.

Entre aquellas primeras ilusiones de domeñar un territorio que había sido mar hasta la era cristiana y la hazaña de Valverde de convencer a Franco, a través de la familia González Gordon, de que iba a ser un atraso histórico inundar la marisma de eucaliptos, transcurren más de treinta años que el periodista onubense Jorge Molina se atrevió a novelar documentadamente en un libro exquisito que publicó por primera vez en 2011 la Fundación José Manuel Lara y que, después de un par de reediciones, vuelve ahora a lanzarse al calor de la polémica en que se ve envuelta Doñana a día de hoy, tan sin agua y tan en el centro del rifirrafe político más clásico del bipartidismo de siempre.

El libro se titula Doñana. Todo era nuevo y salvaje, y se presenta mañana jueves, a partir de las 20.00 horas, en la sala Salvador de la Fundación Cajasol. A Molina lo acompañarán el editor de la obra, Ignacio F. Garmendia, y nada menos que Miguel Delibes de Castro, director de la Estación Biológica de Doñana entre 1988 y 1996 y una de las voces más autorizadas sobre el parque que se ha atrevido a espetarle estos días a los políticos de la Junta de Andalucía que “es incomprensible que no se den cuenta del daño que hacen a la agricultura” con esa ley de regadíos en Doñana. El libro, desde luego, puede servir para avivar el interés por un espacio único en nuestro continente que se juega su supervivencia después de haberse configurado a sí mismo en una de las épocas más complicadas del pasado siglo.