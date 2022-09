Nawja Nimri desfila en Madrid con la lencería de Sardá

Con un vestido de encaje en verde y luciendo la preciosista lencería de Andres Sardá, la actriz Nawja Nimri ha abierto este jueves el primer desfile de la pasarela madrileña.

Que el desfile estuviera inspirado en el cine no ha sido la clave para que la actriz de «La casa de papel» formara parte del universo Sardá, firma para la que han desfilado, en otras ediciones, Rossy de Palma o Bibiana Fernández.

«Me enteré hace tres días de esa coincidencia», ha comentado Nimri, momentos antes de pisar la pasarela.

La decisión de desfilar ha tenido que ver con su vínculo con la firma. «Tengo lencería suya, de hecho la traía puesta, sin saber que era Sardá», una circunstancia que le ha sucedido en varias ocasiones y que la actriz contempla como «un intercambio».

Le gustan las transparencias y en encaje, «siempre que puedo lo utilizo».

Está recién llegada del Festival de Venecia, donde ha recibido el premio Filming Italy Best Movie Award 2002, un galardón que ya tienen actrices como Isabelle Huppert, Paz Vega o Julianne Moore.

«Me rodeo de gente que me propone cosas muy interesantes para lucir en esos momentos especiales» y asegura que los diseñadores son generosos a la hora de enviarle «look», «pero me pruebo uno, no paso horas dedicándole tiempo».

Desfilar por la alfombra roja supone un plus, «requiere un trabajo enorme de peluquería y maquillaje. Yo no me levanto así por la mañana», afirma en un ataque rotundo de sinceridad.

Para ella la moda es una manera de comunicar, «es una forma de mostrar cómo te sientes» y para ello no es imprescindible lucir el mejor vestido sino el «diseño con el que te sientas cómoda porque lo vas a lucir mejor».

Un momento como el de hoy o sobre una alfombra roja es una mezcla de «sueño, fantasía y libertad», concluye la actriz.