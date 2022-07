Nebrija en América... «y el océano se llenó de palabras»

Ha contado con el comisariado científico de las profesoras de la facultad de Filología de la Hispalense Dª Lola Pons Rodríguez y Dª Leyre Martín Aizpuru, y con el del Jefe de los Archivos del Archivo de Indias, Manuel Álvarez Casado. Además de estos, se especifica especialmente en la documentación de la muestra, a personalidades de la cultura y empresarios, que de alguna manera han asesorado, prestado sus voces para la lectura de los textos recogidos en vídeos, los transportistas y técnicos de montaje e iluminación, etc. como son: Antonio del Castillo, Roberto Cuadros, Rosa Espinar, Luis Méndez e Irene Roldán; y Felipe Benítez Reyes, Eva Bravo García, Carmen Camacho, Esther Cruces, Eva Díaz Pérez, Fernando Iwasaky, Luis García Montero, Pedro Martín Baños, Andrés Neuman y Darío Villanueva, que proceden de ámbitos tan distintos como del americanismo/hispanismo, la Real Academia de la Lengua, el Instituto Cervantes, literatura, poesía, ... y la propia Directora del Archivo de Indias. Para no dejarme a nadie en la nube digital –aunque seguro que es así porque lamentablemente no se nombran al personal que conforma la plantilla laboral, sigo a lo que se indica en los paneles y díptico que se ha editado para la ocasión -Amado Miguel, T.I.S.L., Antonio Poó Sánchez y Mª Luisa de Miguel Zabala- relacionados con el transporte que han hecho posible también por este lado, que se acceda a estos libros, mapas y legajos, que se custodian entre los miles de documentos que atesora este edificio angular para la cultura Universal.