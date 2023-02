Numerosos poetas andaluces colaboraron en la extinta revista Clarín

Su desaparición ha tenido mucho que ver con la muerte de su fundador, ya que «a raíz del fallecimiento de Graciano García, los herederos han decidido cerrar esta vía de negocio porque no produce, pero da prestigio», indica Luna Borge.

En Andalucía está la revista Renacimiento , dirigida por Juan Bonilla, pero no tiene continuidad, aclara José Luna: «Lo importante de una revista es que tenga continuidad para no defraudar las expectativas de los lectores. Clarín salía cada dos meses puntualmente, de venta en librerías y algunos kioscos de prensa«.

En opinión de José Luna, para entender un poco la solidez y el éxito del proyecto de Clarín hay que remontarse a sus orígenes: «Allá por 1975 apareció García Martín un día en clase con un ejemplar que le había pedido de Jugar con fuego, revista que dirigió, escribió y editó casi en su totalidad entre 1975 y 1981. Allí había un claro empeño personal y una apuesta literaria con una visión de la poesía que se adelantó en diez años a la que habría de imponerse en el panorama literario español durante el cuarto de siglo siguiente (la Editorial Renacimiento publicó una edición facsímil). Desde un rincón de la España que comenzaba una ilusionante transición, surge una revista, humilde desde el plano tipográfico-editorial, llena de colaboradores que nadie conocía, y con unos contenidos diferentes, sólidos, deslumbrantes. Fue un completo enigma durante los años siguientes, hasta que se fue descubriendo quién manejaba los hilos de tan magnífica maquinaria».

«Las revistas literarias suelen ser de vida efímera y, como una estela, quedan como recuerdo de una aventura y una muestra de lo que se hacía en ese momento; son documentos, preciosos a veces, congelados en el tiempo. Una muy breve fue Papel de Aleluyas. Hojillas del calendario de la nueva estética (Huelva, 1927-1928). El comité directivo estaba integrado por Rogelio Buendía, Adriano del Valle y Fernando Villalón. Salieron siete número y, aparte de sus directores, colaboraron Mauricio Bacarisse, Gerardo Diego y Ricardo de la Cierva», comenta Luna Borge.

Los que fueron colaboradores de la revista están interviniendo en una serie de actos que celebran en diversas librerías de Oviedo y León en homenaje a Clarín, con la presentación al público del último número. El jueves 9 de febrero participa en la capital leonesa José Luna, junto a Avelino Fierro, Antonio Manilla y José Luis García Martín en Sputnik librería café.

El poeta José Luna Borge está gratamente vinculado con El Correo de Andalucía, ya que fue director del suplemento cultural La Mirada, que se editaba en los años 90 del siglo pasado y del que conserva todos sus números. “La Mirada. Suplemento de cultura” fue un proyecto cultural que surgió el 2 de diciembre de 1993 y se cerró, de manera alevosa, el 25 de marzo del 2000. Fueron seis años y cuatro meses de un proyecto entusiasta que puso en marcha Francisco Lira, con el apoyo de Juan Bonilla, y que yo retomé a través del periodista y amigo Alfredo Valenzuela, que me habló del suplemento y de su cierre. Salieron 226 números, de los que 12 fueron especiales, dedicados a escritores como Fernando Ortiz, Javier Salvago, José Antonio Muñoz Rojas, Víctor Botas, Miguel d´Ors, Eloy Sánchez Rosillo, Juan Luis Panero, Aquilino Duque, Miguel Sánchez-Ortiz, etcétera. Aquella redacción si no era una fiesta, a mí me lo parecía, pues reinaba un ambiente cordial de trabajo y buena camaradería«.