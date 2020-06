Oro blanco: las mujeres necesarias son las que provocan cambios a mejor

El empoderamiento femenino es ese proceso por el cual las mujeres, en un contexto en el que están en desventaja por las barreras estructurales de género, adquieren o refuerzan sus capacidades, estrategias y protagonismo, tanto en el plano individual como colectivo. Eso es lo que le ocurre a Inga, la protagonista de Oro blanco, cuando se rebela contra la poderosa cooperativa local tras la muerte de su marido.

Ella se encargará de buscar justicia en un mundo dominado por los de siempre, hacer visible lo invisible y creer que algo se puede lograr, que existe una alternativa. De planteamiento sencillo y trazo pausado y preciso, la película habla de que cuando vivimos en un mundo viciado es necesario cambiar las cosas, que resulta perentorio provocar a la inercia.

Mujeres que provocan cambios para mejor son necesarias, mujeres que perpetúan modelos añejos, antiguos, como el de este caso, no. La cara, la historia que narra la película, la cruz, la realidad.

El Parque Natural Marítimo-Terrestre de Cabo de Gata-Níjar es un espacio natural protegido español situado en la provincia de Almería. Se trata del primero marítimo-terrestre de Andalucía, creado el 23 de diciembre de 1987. En 1997 la UNESCO incluye en parque en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera.

La declaración medioambiental positiva por parte de la Junta de Andalucía para habilitar como hotel de cuatro estrellas con 30 habitaciones y con piscina el conocido ‘Cortijo Las Chiqueras’, frente a la Bahía de Los Genoveses, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar ha provocado una tormenta de reacciones en un amplio sector de la opinión pública además de ser trending topic en redes sociales. En un principio, preveía distribuir 33 habitaciones en seis grupos de viviendas pero, con la modificación, se han reducido a 30 las habitaciones "con la misma capacidad de alojamiento" en cuatro grupos de viviendas.

Las reacciones a dicho revuelo no se han hecho esperar y han sido dos mujeres las que lo han hecho. La primera ha sido la actual consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, la abderitana Carmen Crespo. Esta señora tiene una larga trayectoria política, pertenece al Partido Popular desde 1990. Empezó ejerciendo como Vicepresidenta de la Diputación de Almería, después diputada autonómica en el Parlamento de Andalucía, Alcaldesa de Adra, Delegada del Gobierno en Andalucía, y de nuevo como diputada autonómica. Según ella con la declaración medioambiental positiva "hemos dado un paso más en el dictamen para continuar con la autorización ambiental unificada" y que "lo que hemos hecho es dar directrices para aumentar las restricciones en la rehabilitación porque se trata de un cortijo para turismo rural compatible con el Parque Natural. Hemos exigido que se suspenda la ampliación, que no haya dos aparcamientos y que se respete la estructura del cortijo. Por tanto, hemos pedido más restricciones que las que aprobó el PSOE". ¿Un cortijo para turismo rural, no es un hotel? ¿Es necesario este hotel en este espacio, señora Crespo?

La otra ha sido la nijareña Esperanza Pérez y actual alcaldesa del PSOE de Níjar. Ella ha indicado que la construcción del hotel “es legal con la actual normativa” más allá del “ruido que se pueda generar alrededor del asunto”. Esta señora pertenece al PSOE desde el año 1997. Empezó como concejala en el Ayuntamiento de Níjar, fue portavoz del grupo municipal socialista en la Diputación de Almería y Delegada de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte en la provincia de Almería.

El desarrollismo español de los años 60 impulsó el desarrollo económico basado en la industria y en el turismo de sol y playa. La industria se concentró en Cataluña, País Vasco y Madrid. El turismo de sol y playa empezó a expandirse por la región de Murcia, Comunidad Valenciana y la Costa del Sol andaluza que en un principio comprendía desde la provincia de Cádiz hasta la de Almería. Con el paso de los años se fueron urbanizando la Manga del Mar Menor, Benidorm y barrios de la ciudad de Málaga como la actual Torremolinos en la provincia de Málaga. En Andalucía, incidió en casi toda la costa pero dejó al margen a gran parte de las provincias de Huelva y Almería. La primera quedó excluida por su lejanía, sus nulas comunicaciones y por la creación del Parque Nacional de Doñana en 1969. Almería, al igual que Huelva, quedó olvidada y marginada hasta bien tarde. Todo debido a su difícil orografía, la escasez de agua, la total ausencia de infraestructuras, el desinterés y abandono de Madrid –a la dictadura no le gustó nada lo narrado por Juan Goytisolo en Campos de Níjar (1959) ,- y por las legañas como parales de los dirigentes locales.

Tras tantos años dedicadas a la política, decididamente estas dos señoras, Crespo y Pérez, no han aprendido mucho. Solo repiten esquemas y formas de pensar y actuar masculinos, nada que ver con el empoderamiento de Inga, la protagonista de Oro blanco. Después de tantos años siguen ancladas en el imaginario de las políticas desarrollistas de los planes franquistas. Solo ven progreso y creación de riqueza con ladrillo y turismo, por muy sostenible que se considere a este último. La investigación y la innovación mejor la dejamos para los países del norte de Europa como Islandia. Es evidente constatar el fracaso de la política constructora y el desangelado desarrollo turístico de los núcleos urbanos tras la creación del parque. Sólo han facilitado la especulación urbanística, el enriquecimiento de algunos, la emigración y altas tasas de desempleo. De poco han servido los Planes de Ordenación de Recursos Naturales, Rector de Uso y Gestión o de Desarrollo Sostenible. La agricultura intensiva vino después pero tampoco trajo el milagro, es otro fracaso más.

Tenemos que recordarles a estas dos mujeres varias cosas; primera, el significado de proteger, “hacer que una persona o cosa no reciba daño o no llegue a esta ella algo que lo produce”. Un hotel de cuatro estrellas en una zona virgen sólo producirá beneficios a los dueños, al Ayuntamiento y a la poca gente que trabaje, pero también traerá degradación, contaminación, suciedad y mierda. Para que nos entendamos con un ejemplo y se vea más claro; protegemos a niños y niñas de tomar sustancias nocivas o tóxicas. No hay duda para esto.

Segunda, un cortijo es “una finca rústica con vivienda y dependencias adecuadas”, nada que ver con un hotel “establecimiento de hostelería capaz de alojar con comodidad a huéspedes y viajeros”. Señoras, hoy día y en este lugar, no está justificado de ninguna de las maneras convertir un cortijo en un hotel. Por mucho que se empeñen, debería prevalecer el interés general y el del propio espacio natural, así tal cual. Sus esfuerzos deberían encaminarse en legislar para proteger, preservar y mejorar el parque tal y como lo conocemos y no en buscar los resquicios legales para ensuciarlo. Abrir una brecha ahora supone abrir el camino para emborronarlo todo más tarde y eso debería estar prohibido. Existen alternativas en las zonas urbanas si es lo que se quiere. Al barrio de Cabo de Gata no le vendría mal este tipo de hotel como inversión e infraestructura. Eso, si, por favor respetuoso con el entorno, por favor, que no se degrade más el engendro urbanístico en el que lo han convertido.

Y tercera, recordarles a ambas que según el Instituto Nacional de Estadística Níjar es, entre los municipios de más de 20000 habitantes de España, el que tiene la renta media más baja, 6253 €. ¿No creen ambas, juntas las dos, con su experiencia y su poder político deberían poner todos sus recursos para mejorar la situación y habitabilidad de las cientos de personas que se dedican a las labores agrícolas, y sobre todo, no creen que deberían de poner los medios para que los rendimientos económicos de las explotaciones agrarias sirvan para aumentar la renta per cápita no sólo de los de siempre, sino de toda la población del municipio, sin excepción?

Oro blanco ****

Islandia 2019 90 min.

Dirección Grímur Hákonarson Intérpretes Arnis Hrönn Egilsdóttir, Sigurdur Sigurjónnon, Sveinn Ólafur Gunnarsson.

Drama