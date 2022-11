Pablo Alborán actuará en 'Noches de la Maestranza'

Pablo Alborán, uno de los cantautores más aclamados del panorama musical en la actualidad, es el nuevo artista confirmado en el ciclo 'Noches de la Maestranza' en su edición 2023.

Actuará, según nota de prensa, el próximo 16 de septiembre presentando en directo su último álbum de estudio, 'La cuarta hoja', un disco del que el artista ha comentado que "me divierte, me calma, ¡lo respiro y lo canto a todo pulmón! Este disco habla de amar con uñas y dientes, de tirarse a la piscina, de que no hay que mendigar amor donde no lo hay".

Tras el "rotundo éxito" en su primera edición, 'Noches de la Maestranza 2023' ya ha colgado un cartel de 'sold out' en una de las dos fechas de su primer artista confirmado, Joaquín Sabina.

Las entradas para disfrutar del concierto de Pablo Alborán están ya disponibles en nochesdelamaestranza.com y Enterticket.