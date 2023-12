«Para que surjan otros Beatles es necesario que se recicle la Humanidad»

El 17 de agosto de 1960, cinco músicos desconocidos de Liverpool —John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stuart Sutcliffe y Pete Best— pisaban el escenario del club Indra de Hamburgo cambiando su nombre artístico de “The Silver Beatles” a “The Beatles”. Siete meses antes venía al mundo, en el Hospital de la Cruz Roja de Sevilla, un niño llamado Enrique Sánchez que consagraría gran parte de su vida a divulgar el legado del conjunto.



¿Cómo y cuándo comenzó tu relación con Los Beatles?

Durante una de mis atolondradas carreras hacia el jardín de la antigua casa familiar en Sanlúcar la Mayor, en lo que denominábamos “sala” aunque servía de ancho pasillo con vistas a un patio y en donde había un tocadiscos reproduciendo los hits “extranjeros”, un día mi madre me frenó en seco y dijo: “Ya que te gustan tanto las canciones en inglés, ¿cómo no has escuchado a Los Beatles?”. Y me prometió comprarme un disco de ellos. Era verano de 1971 y yo enloquecía con Tony Ronald y su “Help (Get Me Some Help)”, cuya versión en castellano alcanzaría el número 1 de Los 40 Principales el 12 de septiembre de ese año. Al siguiente fin de semana me llevó a El Corte Inglés, ignoro si por asociación idiomática, y me regaló el EP de “I Feel Fine”, vinilo de cuatro cortes con “Any Time At All”, “She’s A Woman” y “When I Get Home”. Aquella portada, que en realidad pertenecía al LP Beatles For Sale, me pareció estremecedora como imagen y dejó una impronta que terminaría de moldear en mí la revulsiva música que contenía. A partir de entonces, solo “me sentía bien” haciendo sonar mi nuevo plástico negro a 45 revoluciones por minuto.

En 1993, a la vuelta de un concierto de Paul McCartney en Barcelona, fundaste Los Escarabajos, grupo por el que han pasado una treintena de músicos a lo largo de veinticinco promociones y siete etapas diferentes. ¿Cómo fueron los inicios?

Desde un principio la premisa básica de Los Escarabajos consistió en interpretar alguna vez la fonografía completa de The Beatles en directo. De hecho empezamos en formación de cuarteto, con dos guitarras, bajo y batería como los fab four, ensayando cronológicamente uno por uno los temas de cada long play, hasta que llegó un momento en que vimos la necesidad de incorporar a un teclista en la banda. Porque, sin registros de piano, órgano, cuerda o viento, resultaba imposible recrear con fidelidad las canciones. Eso ocurría en 1994, pero la consecución de la meta vendría en 2010, dentro del marco de un Curso de Libre Configuración que yo impartía, a través del cual la Universidad de Sevilla nos otorgó un certificado académico por haber tocado los 211 títulos oficiales de The Beatles.



El pasado mes de octubre, festejasteis el treinta aniversario de Los Escarabajos junto a Javier Parisi, imitador Top 1 mundial de John Lennon. ¿Con qué te quedas de estas tres décadas de trayectoria?

Me quedo con tanto, en el orden material o inmaterial, que solo por compartir lo primero tengo la intención de inaugurar un museo artístico con objetos de diversa índole en Sanlúcar, donde todo comenzó, por parafrasear la leyenda liverpuliana de The Cavern, where it all began. En cuanto a lo segundo, conservo anécdotas y recuerdos que voy escribiendo con propósito autobiográfico en la medida que el tiempo me lo permite, con lo cual toman cuerpo y se materializan para la posterioridad. Si hay que poner algún ejemplo de esto último, valga la ocasión en que cortamos el Puente de Triana para la campaña Join Women On The Bridge el 8 de marzo de 2012, Día Internacional de la Mujer, apoyando a la organización Women For Women, hazaña de la que se filmó un vídeo que sería publicado en el aniversario de su declaración como Monumento Histórico Nacional. Jamás se me borrará de la memoria aquella mañana, en que detuve mi furgoneta con el remolque del grupo por encima del río, cortamos el tráfico sin autorización previa, montamos el equipo y ofrecimos una actuación in situ a la que se fueron sumando los transeúntes hasta bloquear la vía pública...



¿Quién es Marisa Pérez y qué ha supuesto en tu vida personal y profesional?

Marisa es la mujer de mi vida, mi esposa y, para más inri, mi manager. Nos casamos en 1989 y fuimos de viaje de novios a Liverpool, experiencia que aportaría providencialmente una de las pruebas claves de las argumentaciones de mi última obra de investigación. Abrimos Bis Managers, una agencia de management, promoción y producción, que pronto se desdobló en Bis Records para introducirnos en la industria fonográfica, y cuatro años más tarde una tienda de discos en Sevilla, que de Discomanía pasó a llamarse Beatlemania. Con este establecimiento organizamos la mencionada excursión barcelonesa para ver a Paul McCartney y, en el autobús de regreso, concebimos a Los Escarabajos junto a otros pasajeros músicos. Al día siguiente, un 28 de octubre de 1993, programamos un primer ensayo y esa fue la fecha de nuestro nacimiento, el comienzo de la existencia de la banda. Un proyecto que a Marisa y a mí nos animó a seguir viviendo la vida intensamente, cosa que ya hacíamos como matrimonio, y por la senda de la vocación artística, que no siempre ha dado alegrías. Y que nos quiten lo baila’o.



Por un penique de fresas (La semilla española del disco que cambió a Los Beatles) [Sílex Música] es tu tercer libro tras Olé, Beatles! (Conciertos de 1965, beatlemanía española, fonografía) y Beatles en el aire (Radionovela de una época). ¿Qué tiene de especial el combo británico para que la gente quiera saber más sobre él?

Respondiendo a una pregunta similar, comenté una vez en una entrevista que “The Beatles escribieron el abecedario de la música popular contemporánea”. Creo que me he acomodado demasiado a semejante frase lapidaria y no he intentado mejorarla, pues se antoja evidente que sin alfabeto no se puede aprender a leer. El que no haya existido otro fenómeno así se descubre cuando la “lectura” de su vida y de su obra se traslada al contexto histórico, sociológico o cultural, demostrándose cómo han incidido estas en los acontecimientos no solo de los 60, sino también de décadas posteriores. Por eso, con el tiempo, la he rematado acuñando una apostilla muy mía: “Para que surjan otros Beatles es necesario que se recicle la Humanidad”. Y en relación a mi nuevo trabajo de investigación, quienes dominen el vocabulario beatle sabrán que “penique” y “fresas” son las palabras clave de dos canciones coyunturales: “Penny Lane” y “Strawberry Fields Forever”.



Una figura indispensable para la concepción del libro ha sido José Ángel Martín...

Lo expreso en la dedicatoria de Por un penique de fresas: “A mi apreciado José Ángel, que me abordó como admirador en la vorágine salmantina de Los Escarabajos para animarme a desempolvar la pluma”. Sucedió esto en 2015 y de ahí brotó una hermosa amistad que nos llevó a reproducir la escapada secreta de Paul McCartney a España en 1966 para sorprender a John Lennon, cuando cada cual componía respectivamente “Penny Lane” y “Strawberry Fields Forever”. Se trataba de los temas previos a Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band y supusieron el punto de inflexión estilístico de The Beatles, un single que tomó algo de Andalucía. En 2016 celebramos el cincuentenario de su grabación y, a finales de 2017, nos echamos a la carretera para afrontar lo que bautizamos como Beatle 6-7 Route. El reportaje “Tras las huellas andaluzas de Penny Lane”, que firmamos juntos en The Beatles’ Garden, revista extinta del Sgt. Beatles Fan Club español, valió como un anticipo sin pretensiones literarias y ahí quedaría eso.

Ciertamente yo ni siquiera había confeccionado un borrador en la época y, como dijera Bernard Shaw, “dos personas que se reúnen para escribir un libro es igual que tres personas que se reúnen para tener un bebé”. Aunque mi experiencia con José Ángel Martín se limitara únicamente a aquella expedición puntual, no quise excluirlo como hizo el dramaturgo irlandés con la tercera persona de su sentencia, sino que lo convertí en personaje recurrente de un relato que en verdad nació cuando la pandemia nos separó. Porque él no volvería a acompañarme en mis acciones posteriores.



En la introducción de Por un penique de fresas revelas que a una edad bastante temprana ya te dio por afirmar que ‘Strawberry Fields Forever’ encabezaba la lista de tus preferencias de Los Beatles. Explícanos la razón.

La culpa la tuvo el descubrimiento precoz del estéreo, o sea, de la audición biaural de la música, sometida al ritual de introducir la cabeza entre los altavoces del Bettor-Dual EF-54, nuestro “equipo estereofónico compacto”, sobre la tapa del viejo piano de mi familia en Sanlúcar la Mayor, como cuento en el libro. Corría el verano de 1974 y yo reescuchaba así el doble álbum “azul”, cuando percibí en “Strawberry Fields Forever” que los sonidos “se paseaban” por el interior de la mente, de un lado a otro. Algo mágico y misterioso que acabaría aterrorizando a las niñas de la pandilla que se atrevían a probarlo. Y un morbo añadido a una adolescencia única e irrepetible.



En el libro están presentes desde la Orquesta Filarmónica de Liverpool a Los Beatles de Cádiz. Háblanos del proceso de investigación.

Su presencia posibilita apreciar la variedad del espectro musical de los fab four, quienes fueron definidos como “Los filarmónicos de Liverpool” por el semanario taurino El Ruedo en vísperas de una Feria de Abril de 1967 a la que estuvieron a punto de asistir. El folclore andaluz resulta esencial por las influencias del toque flamenco en “Strawberry Fields Forever” y del pasodoble torero en “Penny Lane”, puertas que franqueó su manager Brian Epstein en sus frecuentes visitas a España, y por eso el cajón de sastre es inmenso. En cuanto a las pesquisas de Por un penique de fresas, empezaron objetivamente en 2018 con un texto previo que abarcaba cinco apartados y rebasaba el centenar de páginas, material que amplié con nuevos desplazamientos, como por ejemplo a la Hemeroteca de Lisboa y después a Vila Franca de Xira, donde Paul McCartney presenció una capea en 1965, así como a Almería. En la ciudad andaluza recabé información inédita sobre la estancia de John Lennon en 1966 gracias a Abelardo Navarro, colega íntimo y otro “personaje recurrente” de la historia, tan relevante como José Ángel Martín. Y a ello se le sumó la ardua tarea de poner en pie el calendario taurino de Brian como aficionado, que concluyó en Higuera la Real. Con tales aportaciones dupliqué en 2019 la extensión del manuscrito, dividido ya en sus once capítulos definitivos, y regresé al asfalto en 2020 con más trabajo de campo para recorrer Alemania justo antes de la llegada del COVID-19, pues allí se inició How I Won The War [Cómo gané la guerra]. Durante sus descansos como actor, John Lennon abordaba los rudimentos gestacionales de lo que más tarde llegaría a ser “Strawberry Fields Forever” en España. En 2021 ideé el concepto de “cronotopo”, que no maduraría hasta 2022 cuando le pedí al diseñador Andrés Vallejo que lo ilustrara, a la vez que elaboraba otro apéndice final con las fuentes empleadas, conteniendo secciones de bibliografía, audiografía, videografía y webgrafía. A estas contribuciones responde la aclaración de “con una pequeña ayuda de los amigos” en portadillas, un guiño a la canción “With A Little Help From My Friends” del cuarteto.

Para un andaluz enamorado de Los Beatles ha debido de ser muy emocionante reconstruir el viaje que John Lennon hizo hasta Almería para rodar una película en 1966, y el posterior periplo de Paul McCartney que incluyó una escala en Sevilla. ¿Qué es lo más curioso que has averiguado del paso de ambos artistas por nuestra tierra?

Por una parte, la simultaneidad compositiva de “Strawberry Fields Forever” y “Penny Lane” en Andalucía en 1966, porque Paul ya andaba escribiendo el segundo tema al atravesar nuestro país por el detalle de avanzar certificadamente su letra, mientras que John hacía lo mismo con el primero; por otra, la comprobación de que McCartney conocía de siempre “España cañí”, referencia instrumental del suyo, y por eso ambientó con dicha melodía una escena descartada de Magical Mystery Tour, mediometraje del grupo en 1967.



Y ya para terminar, ¿qué más nos puedes contar del mencionado futuro museo?

Es un proyecto que espero ver consumado en 2024, por aquello de la canción “When I’m SixtyFour” y de cumplir un servidor, si Dios quiere, 64. Y, aunque haga alusión aquí a otro título del cuarteto de Liverpool, nuevamente del álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, el museo no será exclusivo de The Beatles. Lo más importante en este sentido es Sanlúcar, el pueblo donde desperté a la música en la antigua residencia de mi familia. Allí descubrí “el arte de bien combinar los sonidos con el tiempo” y me enamoré de los fab four. Igual que John Lennon terminó siendo coleccionista de su propia banda, yo lo soy de la mía y he recopilado cientos de reseñas, artículos y reportajes de prensa sobre Los Escarabajos que recogen infinidad de momentos vividos a lo largo de treinta años, amén de ingente propaganda, fetiches o trofeos recibidos, así como atrezzo de espectáculos nuestros y vestuario. Sin olvidar lo principal, claro, una veintena de instrumentos, en particular guitarras, pero también teclados, relacionados directamente con The Beatles y utilizados por nosotros en las actuaciones. He restaurado la “salita” en la que ocurrió el milagro, he replicado el “estudio” en el que luego ensayamos y he transformado la “galería” en una especie de exposición multidisciplinar, donde destaca un rincón consagrado a mi “máquina del tiempo”. Pero mi obsesión por las paradojas espacio-temporales en la literatura o en la pantalla es harina de otro costal...