Pastora Soler: Es muy injusto que no tengan su sitio cantantes con 30 años de carrera

La cantante Pastora Soler considera "injusto" que muchos compañeros de su profesión hayan ido "desapareciendo del panorama musical" con largas carreras sobre el escenario cuando antes los artistas clásicos eran "sagrados e inamovibles".

Pilar Sánchez Luque (Coria del Río, Sevilla, 1978), conocida artísticamente como Pastora Soler, reflexiona en una entrevista con EFE sobre lo "afortunada" que se siente "por seguir aquí, tal y como están las cosas, que cada vez se complican más".

Tras una parada anoche en las Murallas Reales de Ceuta de su gira "Libra Tour", la artista sevillana transmite una visión muy clara del panorama musical actual: "hay una riqueza de talento y de gente nueva muy preparada por tener tanta información y muchísima personalidad, de ahí que las redes han ayudado a esa riqueza musical al poder acceder a música de cualquier país".

"A nuestra generación nos ha costado mucho antes y nos sigue costando mucho todo, es decir, hace un tiempo cuanto llevabas 30 años de carrera tenías tu sitio y no te lo quitaba nadie, pero ahora he visto a muchos compañeros que han ido desapareciendo y es algo injusto, pese a que yo me considere una afortunada", insiste.

Así, comenta que "los clásicos cantantes de antes eran sagrados e inamovibles pero ahora tenemos que seguir demostrando y seguir trabajando como si fuéramos nuevos".