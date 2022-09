Patti Smith demuestra en Sevilla por qué es la madrina del punk

La considerada como "madrina del punk", Patti Smith, ha firmado un nuevo capítulo en el idilio que mantiene desde hace décadas con sus seguidores en su concierto en el Icónica Sevilla Fest, cita en la que ha llenado la Plaza de España de la capital andaluza, durante una hora y media, ofreciendo sus grandes éxitos.

Nada más saltar al escenario ya se ha hecho con el público con su 'Redondo Beach', una canción a la que contemplan 47 años, tras salir al mercado en el álbum 'Horses', creada por Richard Sohl y Lenny Kaye.

Desde ahí, ha ido repasando su vida en forma de música, hasta regalar al público la que, quizás, es la canción más icónica de su carrera, 'People Have the Power', creada por ella misma y Fred "Sonic" Smith , y lanzada como sencillo principal del álbum 'Dream of Life' en 1988

Acompañada por el guitarrista Lenny Kaye, el batería Jay Dee Daugherty, el bajista y teclista Tony Shanahan y su hijo, el guitarrista Jackson Smith, sigue siendo una de las más legendarias cantantes de la actualidad, toda una artista visual, y también escritora.

Sobre Icónica Sevilla Fest ha mostrado lo mejor de sus once álbumes de estudio, que le han valido recibir numerosos premios y reconocimientos, como haber sido nombrada 'Comandante de la Orden de las Artes y las Letras de Francia' en 2005, entrar en el Salón de la Fama del Rock en 2007, el 'Premio de Música Polar' en 2011, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2019 o en este 2022, 'Caballero de la Legión de Honor'.

Tras esta actuación, el Festival de la Plaza de España de Sevilla se prepara para recibir a otros iconos de la música, como Rozalén el próximo miércoles día 28, Kase.O el viernes, y Leiva, que se subirá al escenario el próximo sábado.