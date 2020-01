Pedro Sánchez acudirá a los Premios Goya

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá a la ceremonia de entrega de los Premios Goya, que se celebrará el próximo sábado 25 de enero en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga, según ha anunciado este martes la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Según ha destacado Montero, con su presencia en los Goya, Sánchez quiere dar un "apoyo explícito a todas las actrices, a todos los actores, y en definitiva a la industria cinematográfica" que, según ha destacado, "es fundamental para difundir" la cultura española y también "como palanca de crecimiento económico".

"Hay que defender, hay que por tanto proteger al cine español, intentar impulsarlo", ha dicho la portavoz del Gobierno.

Sánchez se convertirá en el segundo presidente de Gobierno que acude a los Premios Goya, después de José Luis Rodríguez Zapatero, quien acudió a la gala de los Goya en 2005. Por su parte, Mariano Rajoy no acudió en ninguna ocasión mientras fue presidente del Gobierno.

No es la primera vez que Pedro Sánchez acude a la entrega de los premios más importantes del cine español: ya asistió en 2016 como líder de la oposición; no acudió en 2017 --cuando el PSOE estaba dirigido por una gestora-- pero repitió en 2018, tras haber sido reelegido como secretario general en mayo de 2017. Sin embargo, no acudió en la edición de 2019, meses después de tomar posesión como presidente de Gobierno tras la moción de censura a Rajoy.

Además de la asistencia del presidente del Gobierno, también está confirmada la presencia del ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, quien desde la toma de posesión de su cartera el pasado 13 de enero ha asistido a los Premios Feroz de cine, los Premis Gaudí de cine catalán y los Premios Odeón.

Asimismo, también estarán en los Premios Goya el ministro de Consumo, Alberto Garzón, la líder de Cs, Inés Arrimadas, el presidente de la Junta de Andalucía, José Manuel Moreno; o la directora del ICAA, Beatriz Navas.

La organización de los Premios Goya ha invitado este año por primera vez a Vox a acudir a su gala anual, aunque el líder de la formación, Santiago Abascal, ha declinado asistir, según han indicado a Europa Press fuentes del partido.