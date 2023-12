Películas de 2024: Año de segundas partes que, seguro, serán buenas

Hablamos de ‘Del revés 2’, con la imbatible propuesta de ver a Riley (protagonista de ‘Del revés’, 2015) llegando a la adolescencia con su avalancha de sensaciones y una nueva emoción, la ansiedad, en ese cerebro suyo que sigue dando cancha a Tristeza, Alegría, Miedo, Ira y Asco, y de ‘Bitelchús 2’, con la que Tim Burton cumple su promesa de recuperar a la familia Maitland, Bárbara y Adam, nada menos que 25 años después.

Otra ‘joya’ que vuelve del pasado lejano es ‘Gladiator 2’, también recuperada por el director de la primera del año 2000, Ridley Scott, que ficha a Pedro Pascal para sustituir a un insustituible Russell Crowe de 36 años y en plenas facultades físicas.

Inmediata en el tiempo, la superesperada ‘Dune: Parte Dos’, dirigida por el canadiense Denis Villeneuve, que hizo la primera en 2021, y que mantiene a Timothée Chalamet de protagonista.

Ya sin el ‘2’ detrás, llegan ‘Mufasa: The Lion King’ (Barry Jenkins), precuela del éxito de Disney de 2019 ‘El Rey León’, rodada en imágenes generadas por ordenador, y ‘Alien: Romulus’, en la que el uruguayo Fede Álvarez recrea el universo de la original ‘Alien: El octavo pasajero’ de 1979.

Más cerca, la segunda parte de ‘Joker’ (2019), ‘Joker: Folie a Deux’, que asume el propio Todd Phillips, y de la que se sabe lo suficiente: que estarán Joaquin Phoenix y Lady Gaga, o ‘Los Tres mosqueteros: Milady’ (2024), continuación de ‘D’Artagnan’ (2023), ambas de Martin Bourboulon, con Vincent Cassel, Eva Green y Louis Garrel.

Y ‘The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim’ (Kenji Kamiyama), enésima recreación del libro de Tolkien desde ‘El señor de los anillos: La comunidad del anillo’ (2001), esta vez, en una versión animada, precuela ambientada 183 años antes de lo ocurrido en la trilogía.