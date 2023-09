Pérez-Reverte homenajea a Sherlock Holmes con 'El problema final'

El escritor y académico Arturo Pérez-Reverte ha presentado este martes 5 de septiembre su nueva novela 'El problema final' (Alfaguara), un homenaje a la saga del creador de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, al tiempo que ha meditado sobre un posible futuro en el que no siga escribiendo.

"Va a ser duro el momento de dejar de escribir y espero que cuando llegue el momento en que mi cabeza falle, mis amigos me lo digan. No hay nada más triste que un escritor que está muerto y no lo sabe", ha explicado el autor en un encuentro en Londres con periodistas en algunos de los míticos escenarios de las novelas de Holmes.

Pérez-Reverte ha incidido en que, a sus 71 años, la escritura es casi una obligación diaria --"me obliga a estar todo el día despierto", ha apuntado-- y no ve todavía el día en que deje la pluma, si bien reconoce que el día en que finalmente ocurra, será "una tragedia intelectual". En cualquier caso, ha incidido en que la decisión final "depende del lector".

"El lector es mi amigo, pero también mi obsesión y le siento de frente mirándome mientras escribo. No se trata de dejar de escribir por si vendo más o no, sino de que no decepcione a mi amigo", ha apuntado Pérez-Reverte, quien además ha reconocido que ya tiene "diez o quince novelas en la cabeza" y que su "tragedia" es que probablemente varias de ellas "no se escribirán nunca".