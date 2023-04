Perís-Mencheta triunfa por goleada

Sergio Perís-Mencheta triunfó en 2018 con la adaptación teatral de la novela de Stefano Massini ‘The Lehman Trilogy’. Con esta obra triunfa por goleada adaptando otra novela del mismo autor que nos cuenta la historia de las pioneras del fútbol femenino. El resultado es un particular musical que supone un hermoso y profundo homenaje a los primeros brotes del feminismo.

El argumento gira en torno a once operarias de la fábrica inglesa Doyle & Walker Ammunition, que ocuparon el lugar de los hombres durante la Primera Guerra Mundia y no solo en el trabajo, sino también en el deporte, ya que un buen día descubrieron que podían sublimar todo el desamparo y la rabia que la guerra había instalado en sus corazones dando patadas a una pelota, que en realidad era un prototipo de bomba.

De esa manera, esas once mujeres se convirtieron en las pioneras del fútbol femenino y fue tal su popularidad, que fueron apoyadas incluso por los gobernantes ingleses, quienes vieron en su actividad una forma de gritar al mundo que Inglaterra estaba bien viva.

Todo ello tuvo en las mujeres un efecto que en principio no habían ni siquiera soñado, esto es, dejar atrás la invisibilidad que les otorgaba su condición de esposas y madres para ser ellas mismas, mujeres valerosas cada una con una personalidad definida. Todo ello nos lo cuenta Perís-Mencheta en esta obra, cuyo formato de musical no sólo no impide que los personajes adquieran una buena dosis de humanidad, sino que lo potencia.

Es uno de los logros de la obra, cómo a pesar de su fuerte impronta narrativa y las continuas interrupciones del discurso por las piezas musicales, las actrices consiguen perfilar a sus personajes hasta dotarlos de un carácter propio y diferente, describiendo con ello un discurso que, aunque se encuadra dentro de la reivindicación feminista, se aleja de los tópicos que se le han aplicado a lo largo de su historia al feminismo.

Para ello Perís-Mencheta cuenta con un reparto de actrices que rayan la excelencia, sobre todo en cuanto a la interpretación musical, aunque derrochan también maestría en su actuación dramática, abordando las diferentes emociones y situaciones que plantean sus personajes con encomiable versatilidad.

Otro aspecto que merece ser resaltado es la espectacularidad de la puesta en escena para la que Perís-Mencheta ha contado con una magnífica escenografía, a cargo de Alessio Meloni, el impecable diseñado de iluminación de David Picazo, el sugerente y vistoso vestuario de Elda Noriega y la composición musical con la que Litus Ruiz, subraya tanto la impronta épica de algunas escenas como el carácter intimista de aquellas otras en las que las mujeres nos dejan entrever su invisibilidad y desamparo. Y además, la música nos sitúa también en las coordenadas espacio-temporales del relato con algunos temas de corte folclóricos desbordantes de alegría.

Llama la atención también la viveza del ritmo que Perís-Mencheta imprime al relato manteniendo a las once actrices en todo momento en escena, con una dinámica partitura de movimientos, de perfecta sincronía, orquestada por Amaya Galeote. Lástima que la duración resulte un tanto excesiva, sobre todo teniendo en cuenta que algunas escenas, como las que retratan los partidos, tienen un corte muy parecido.

Obra: Ladies Football Club

Lugar: Teatro Central 14 de abril

Compañía: Barco Pirata

Autor: Stefano Massini

Adaptación: Sergio Peris-Mencheta con la colaboración de Daniel Val

Dirección: Sergio Peris-Mencheta

Composición musical: Litus Ruiz

Dirección musical: Joan Miquel Pérez

Dirección vocal y arreglos vocales: Ferran González

Intérpretes: Noemi Arribas, Xenia Reguant, Ana Rayo, Maria Pascual, Nur Levi, Alicia González, Carla Hidalgo, Irene Maquieira, Andrea Guasch, Diana Palazón, Belén González

Calificación: 4 estrellas