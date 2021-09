Perlas culturales del 18 de septiembre

Cosas que ocurrieron un 18 de septiembre, en la Historia:

· 53 Nace el emperador Trajano

· 96 Asesinato del emperador Domiciano

· 1468 Apoyado por los burgos y tras tres años Enrique IV de Castilla vence a la nobleza levantisca

· 1645 Muere Francisco de Quevedo y Villegas

· 1709 Nace el lexicógrafo Samuel Johnson

· 1759 Quebec capitula ante las tropas británicas

· 1783 Muere el matemático Leonhard Euler

· 1810 Se instala en Santiago de Chile una Junta de Gobierno patrio; pero los españoles retoman el poder en 1814

· 1814 Se inicia el Congreso de Viena

· 1850 EEUU: Convenio de 1850

· 1851 The New York Daily Times (The New York Times) aparece por primera vez con frecuencia diaria

· 1868 España: Revolución Gloriosa

· 1882 El comandante Luis Jorge Fontana regresó de su viaje de exploración al entonces misterioso río Pilcomayo, que nace en Bolivia y separa las fronteras entre Paraguay y Argentina

· 1884 Es descubierto oro en África del Sur

· 1887 Nace Armando Discépolo, director y autor teatral

· 1891 Muere José Manuel Balmaceda Fernández, político chileno

· 1904 Muere el Tte.Gral. Juan Andrés Gelly y Obes

· 1904 Se funda el Lawn Tenis Club, de Lima, Perú

· 1905 Nace la actriz Greta Garbo

· 1912 Nuevo récord de altura en un avión: 5.720 metros

· 1927 Sale al aire la Columbia Broadcasting System (CBS)

· 1928 El Graff Zeppelin vuela por primera vez

· 1952 Nace Dee Dee Ramone (Douglas Colvin), de Ramones

· 1968 México: tropas federales entran en la Universidad en huelga con un resultado de 18 muertos

· 1968 Muere el poeta León Felipe. Primer transplante de corazón en España

· 1970 Muere el guitarrista Jimmy Hendrix

· 1982 Líbano: 1.000 palestinos muertos por milicias libanesas en la masacre de Sabra y Chatila

· 1989 El huracán Hugo causa graves daños en Puerto Rico

· 1990 Atlanta (en EE.UU.) es elegida para ser la sede de los Juegos Olímpicos de 1996

Fueron hechos producidos tal día como hoy, un 18 de septiembre, en la Historia.