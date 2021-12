Perlas culturales del 21 de diciembre

Cosas que ocurrieron un 21 diciembre, en la Historia:

· 1375 Muere Giovanni Boccaccio, poeta y humanista italiano, uno de los más grandes escritores de todos los tiempos

· 1620 Los peregrinos del Mayflower fundaron la colonia de Plymouth, la primera colonia permanente en Nueva Inglaterra

· 1773 Nace el naturalista Robert Brown

· 1795 Nace Francisco Javier Muñiz, médico y naturalista, precursor de la paleontología argentina

· 1805 Muere el poeta Manuel María Barbosa da Bocage

· 1818 Nace el antropólogo Lewis Henry Morgan

· 1874 Nace el pintor José María Sert

· 1879 Nace José Stalin, político soviético que moldeó los rasgos que caracterizaron al régimen de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética

· 1898 Pierre y Marie Curie descubren el radio, elemento metálico radiactivo, uno de los metales alcalinotérreos

· 1913 “New York World” publica el primer crucigrama

· 1917 Nace el escritor Heinrich Böll

· 1918 Se funda la corporación deportiva América, de Cali, Colombia

· 1923 Muere Joaquín V. González, jurisconsulto, legislador y escritor

· 1925 Se estrena en Moscú la película El acorazado Potemkin, de Sergei Eisenstein

· 1927 Se inaugura la cervecería Munich, en la Costanera Sur de la ciudad de Buenos Aires

· 1935 Por primera vez vuela un avión DC-3

· 1937 Se estrena el primer largometraje de dibujos con color y sonido: “Snow White and the Seven Dwarfs”, Blancanieves y los 7 enanitos

· 1937 Nace la actriz de cine estadounidense Jane Fonda

· 1940 Muere en Hollywood, el escritor estadounidense Francis Scott Key Fitzgerald

· 1940 Nace en Baltimore, EE.UU., Frank Vincent Zappa, músico y compositor de rock

· 1945 Muere George Smith Patton, general del ejército estadounidense en la segunda guerra mundial

· 1948 Irlanda se separa de la Commonwealth británica

· 1954 Nace en Fort Lauderdale, Florida, EE.UU., Christine Marie Evert, la dama del tenis

· 1958 El general Charles de Gaulle es elegido presidente de Francia y se proclama la V República

· 1959 Nace en Los Ángeles, EE.UU., la atleta Florence Griffith Joyner, ganadora de 4 medallas olímpicas en los juegos de 1988 en Seúl

· 1962 Se funda en Buenos Aires la Academia Porteña del Lunfardo

· 1968 Se lanza el Apolo 8, que dio 10 vueltas alrededor de la Luna

· 1972 Rescatados los supervivientes de un avión secuestrado en los Andes 70 días antes

· 1977 España: suprimida la festividad del 18 de julio

· 1991 La URSS dejó formalmente de existir. Once de las doce repúblicas que quedaban acuerdan crear la Comunidad de Estados Independientes (CEI)

Fueron hechos producidos tal día como hoy, un 21 de diciembre, en la Historia.