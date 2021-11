Perlas culturales del 24 de noviembre

Cosas que ocurrieron un 24 de noviembre, en la Historia:

· 851 Persecuciones de cristianos en Al Andalus, bajo el reinado de Abderramán II

· 1572 Muere el reformador religioso John Knox

· 1632 Nace Baruch Spinoza, filósofo holandés

· 1642 Abel Janzoon Tasman descubre la isla que lleva su nombre: Tasmania

· 1700 Proclaman a Felipe V como Rey de España

· 1713 Nace el escritor Lawrence Sterne

· 1794 Nace Juan Cruz Varela, escritor y político argentino

· 1820 Tratado de Benegas: el gobernador santafecino, Estanislao López, y el bonaerense, Martín Rodríguez, ponen fin a la guerra

· 1859 Se publica “On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life” de Charles Darwin

· 1864 Nace Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec, artista francés

· 1870 La Real Academia Española promueve el establecimiento de academias correspondientes en los demás países de habla española

· 1908 Nace Libertad Lamarque, actriz y cantante argentina

· 1927 Nace Alfredo Kraus, tenor español

· 1948 Un golpe militar depone al presidente de Venezuela Rómulo Gallegos

· 1951 Nace Arturo Pérez Reverte, periodista y escritor español

· 1957 Muere Diego Rivera, pintor muralista mexicano

· 1960 El líder independentista del Congo Belga Patrice Lumumba se evade de prisión

· 1963 Lee Harvey Oswald, asesino del presidente estadounidense John F. Kennedy, es asesinado a tiros por Jack Ruby

· 1969 Regresa a la Tierra el Apolo XII, tripulado por los comandantes Conrad, Bean y Gordon, tras haber pisado la superficie lunar los dos primeros

· 1969 EEUU y la URSS firman el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares

· 1975 Argentina: la violencia política causa 17 muertos

· 1976 Turquía: un terremoto causa 6.000 muertos

· 1978 Golpe de Estado en Bolivia dirigido por el general David Padilla

· 1985 Mueren 60 personas y 26 resultan heridas en el asalto de un comando egipcio a un Boeing 737

· 1991 Muere Freddie Mercury, músico inglés, a causa del SIDA

· 1994 Isaac Rabin y Yaser Arafat reciben el Premio Príncipe de Asturias a la Cooperación Internacional

· 1995 Se aprueba por referéndum el divorcio en Irlanda

· 1998 Francia entrega a Waldo, el ex número dos de la banda ETA

· 1998 Argentina: detenido el almirante Massera por la apropiación de niños durante la dictadura militar

· 1999 La ONU advierte que los contagios por la enfermedad del sida van en aumento

Fueron hechos producidos tal día como hoy, un 24 de noviembre, en la Historia.