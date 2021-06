Peter Kellner con acento alemán, Nuno Coelho vienés

Lejos queda aquel 2001 en que pudimos disfrutar de El caballero de la rosa en el Maestranza, pero la ROSS nunca antes había interpretado la suite extraída de la ópera, al menos no en su versión íntegra con todos sus pasajes instrumentales y estructura narrativa palpable. Toda la grandeza evocadora, nostálgica y ambigua de la Viena imperial quedó elegantemente plasmada en una interpretación generosa en brío, de marcadas dinámicas y gestos sensuales. Ligera por momentos, espesa en otras ocasiones, Coelho logró cohesionar cada pasaje dándole unidad dramática, con especial énfasis en los valses, que ya anuncian esa decadencia que Ravel dejó tan bien expuesta en su particular deconstrucción del género. En La valse, como en el resto del programa, Coelho exprimió al máximo de sus posibilidades el trabajo de los y las integrantes de la orquesta, pero en este caso con mayor dosis si cabe de sensualidad y ese marcado lirismo combinado con sarcasmo y esperpento que da a la página su particular seña de identidad. A algunos el resultado nos sobrecogió, y Kellner, ya entre el público, no dudó en vitorear entusiasmadamente a una batuta y orquesta que se emplearon muy a fondo. Quizás dentro de poco no estemos en disposición de volver a contar en nuestra ciudad con el joven portugués, pero siempre nos quedará esta inolvidable velada de descubrimiento.