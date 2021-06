Pintar a Federico, de principio a fin

El libro no se lee, se bebe, y no con los ojos, sino con el corazón en un puño desde esos primeros compases de cómic en el que aparecen las manos del poeta llenas de hormigas como en la secuencia aquella de Un perro andaluz, la película surrealista que Buñuel tituló de tal modo para hacerle daño a su compañero de la Residencia de Estudiantes en una época en la que Federico, tras el éxito de su Romancero gitano, se siente, sin embargo, más solo que nunca y se separa, no solo del pintor Dalí, sino también del cineasta aragonés “por el rechazo que le causaba su afición a los burdeles y a pegar palizas a homosexuales a la salida de los urinarios públicos”, según denuncia la autora literalmente. La mayoría de la literalidad de la obra, no obstante, no es a base de letra –mucha letra ajena, de documentación rigurosamente dispuesta-, sino de un dibujo personalísimo, una pintura hechizante y diversa –unas veces más viñeta, otras más de tebeo y otras más muralista- que nos secuestra la atención para que nuestra imaginación vuele a la casa de calle Trinidad, en Fuente Vaqueros, donde viene al mundo Federico el 5 de junio de 1898.

“Mientras trabajaba”, refiere Ilu Ros en su introducción, antes de pasar al libro en sí, concebido estructuralmente como una gran obra de teatro con sus actos y cuadros, “al nombrarle el título, Federico, algunas personas me miraron y me hicieron una pregunta insospechada: ‘¿Qué Federico?’ ¿Cómo que qué Federico? Federico solo hay uno”. Y de ahí el título, tan lacónico.

Y esta evidencia se hace más indiscutible desde la portada, y en ese preludio donde se remarcan los gestos en primerísimo plano del poeta a punto de ser fusilado, sus ojos tristes, su boca, su pajarita colgándole mientras dice, en la viñeta: “Mi madre me lo enseñó todo y ahora yo no me acuerdo de nada”, después de que alguien le advierta que “el cura ya se ha ido” y “no va a poder confesarse”, por si quiere que “recemos juntos”... La estampa de Lorca cayendo bajo su luna llena, aunque aquella noche no hubo luna, resuelve el arranque del libro para empezar por el principio.